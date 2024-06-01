Встреча на дискуссионной площадке

Правительственная делегация во главе с заведующим отделом внешней политики администрации Президента Муратбеком Азымбакиевым приняла участие в Глобальном форуме Исламских экономик и финансов в г. Куала-Лумпуре, Малайзия.

На его открытии выступили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, президент Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль Джассер и старший управляющий директор Всемирного банка Аксель фон Тротсенбург.

В своём выступлении на первой сессии министерского диалога на тему: «Навигация в глобальной экономике в постнормальные времена: применение реформ, основанных на ценностях» Муратбек Азымбакиев отметил основные достижения Кыргызстана за последние три года. Рост ВВП, начало реализации энергетических и транспортно-логистических проектов, улучшение социально-экономического положения в стране и др.

Отвечая на вопросы модератора по достижению целей устойчивого развития, Муратбек Азымбакиев подчеркнул, что проводимые в стране реформы, основанные на бескомпромиссной борьбе с коррупцией, использовании новых технологий, совершенствовании государственного управления и др., вывели страну из списка бедных государств и создают благоприятный климат для привлечения иностранных инвестиций.

Участники форума также обсудили широкий спектр вопросов, касающихся принципов исламского финансирования, халал-индустрии и их влияния на рост экономики стран.

В своём выступлении Муратбек Азымбакиев отметил важную роль международной дискуссионной площадки Форума в предоставлении широких возможностей для обмена мнениями как между представителями стран, так и экспертным сообществом.

В рамках форума состоялись двусторонние встречи с ключевыми министерствами и ведомствами Малайзии по обсуждению перспектив кыргызско-малазийского сотрудничества. Так, Муратбек Азымбакиев встретился с заместителем председателя Центрального банка Малайзии Аднаном Зайнали. Стороны обсудили перспективы кыргызско-малазийского сотрудничества в банковской сфере, а также обновления ранее подписанного меморандума о сотрудничестве между национальными банками наших стран. В частности, речь шла о взаимодейсвии в сфере исламского банкинга, а также возможности открытия филиалов и корреспондентских счетов малазийских банков в Кыргызстане.

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