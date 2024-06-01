Нелёгкий и ратный труд

Президент Садыр Жапаров поздравил военнослужащих и ветеранов страны с Днём Вооруженных Сил:

«Товарищи солдаты, офицеры и генералы!

Уважаемые ветераны Вооружённых Сил!

День образования Вооруженных Сил Кыргызской Республики как гаранта обеспечения военной безопасности государства — особенный праздник для каждого военнослужащего.

Я сердечно поздравляю вас с сегодняшним праздником!

В 1992 году, в связи с принятым решением о создании национальной армии, был образован новый институт защиты независимого Кыргызстана, на который возложена ответственность за обеспечение военной безопасности и территориальной целостности государства.

Серьезным испытанием боевой готовности наших Вооруженных Сил стали баткенские события, произошедшие в 1999-2000 годы, когда международные террористы вторглись на территорию нашей Родины. В те годы Кыргызстан одним из первых подвергся вероломному нападению международного терроризма. Наш опыт борьбы с терроризмом в баткенских событиях стал большим вкладом в деятельность глобальной антитеррористической коалиции. Произошедшие события показали, что наши военнослужащие готовы пресекать любые попытки и посягательства на территориальную целостность государства.

В настоящее время, в целях повышения боевой готовности, Вооруженные Силы республики оснащаются высокомобильным современным вооружением, способным за короткое время с минимальными затратами обеспечить внешнюю и внутреннюю военную безопасность страны. Также принимаются необходимые меры по организации и достижению высокого уровня сплочённости и слаженности среди военных структур республики. В контексте этого важная и приоритетная задача государства — это достаточное социальное обеспечение военнослужащих. В связи с этим хотел бы подчеркнуть необходимость улучшения условий жизни военнослужащих и членов их семей, обеспечения военных городков современной инфраструктурой. Наряду с этим, нам нужно повысить социальный статус профессиональных военнослужащих высокого уровня и их авторитет в обществе. Несомненно, все эти меры приведут к росту бюджетных средств. Однако мы хорошо понимаем, что вопрос экономии средств в обеспечении военной безопасности страны считается нецелесообразным.

В этот праздничный день выражаю глубокую благодарность всем военнослужащим Вооруженных Сил за их нелёгкий ратный труд по обеспечению военной безопасности государства, а также за их заслуги в укреплении правового и военного порядка в армии. Особо хотелось бы выделить работу ветеранских организаций по воспитанию молодёжи в военно-патриотическом духе. На вас равняются солдаты, сержанты и молодые офицеры.

Уважаемые солдаты, офицеры, генералы и дорогие ветераны!

Защита Родины — честь и долг настоящего мужчины. Мы гордимся вами. Пусть на нашей земле будет мир и спокойствие!

С праздником!»

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