Рабочее место для стража порядка

Для таласских милиционеров построят новое здание РОВД. На днях на место его возведения была заложена капсула.

В мероприятии приняли участие заместители министра внутренних дел генерал-майор милиции Октябрь Урмамбетов и генерал-майор милиции Суюнбек Ниязбеков, а также заместитель начальника УВД Таласскоой области полковник милиции Зорбек Ибраимов, начальник Таласского РОВД майор милиции Нурдин Чолпонкулов, а также личный состав районной милиции.

Строительство нового здания началось рядом с действующим районным отделом милиции. Длина одной стороны здания составляет 18 метров, длина другой — 16 метров, ширина — 6 метров. Общая площадь двухэтажного здания составляет 423 квадратных метра и состоит из 14 кабинетов.

Старое здание райотдела будет полностью отремонтировано и соединено с новым строящимся РОВД. Отметим, строительные работы финансируются Министерством внутренних дел.

Автор: -