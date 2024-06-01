На чужбине счастья никто не находит

Кыргызстанец Нурбек уулу Урмат из Ноокатского района второй год работает водителем такси в Санкт-Петербурге. В Россию на заработки молодой человек отправился сразу после школы.

Парень с детства мечтал стать известным в Кыргызстане бизнесменом. Но, как говорится, пока его грандиозным планам не суждено сбыться. Однако он особо не унывает, говоря, что это временные трудности. Наш 24-летний земляк уверен, что его помыслы весьма осуществимы. Первый шаг он уже сделал, купив земельный участок в Сокулукской районе.

С ним я познакомился по дороге из аэропорта «Пулково». Молодой водитель, явно из наших, уверенно вёл свою легковушку по оживлённой трассе:

— Хочу немного похвастаться. Из моего класса у меня первого появилась подержанная иномарка. Ещё в школе на летних каникулах вместе с друзьями работали на стройке. Представляете, как тогда мне сверстники завидовали. После получения аттестата о среднем образовании стал думать о своей дальнейшей жизни. На семейном совете приняли решение ехать на заработки в Россию. Сначала в Москву уехали отец, старший брат, потом я. За несколько лет сменил несколько профессий. Первые годы выбора особого не было, устроился в цех по производству суши. Честно признаюсь, работа очень тяжёлая. Почти всё время на ногах, и к концу смены буквально с них валишься.

Решил кардинально поменять профессию. Взял в аренду машину и стал таксовать. С началом СВО для мигрантов возникли некоторые трудности, многие вернулись в Кыргызстан. Пришлось перебраться в Санкт-Петербург. Условия здесь намного лучше, чем в Москве. Не такой, как там, транспортный поток. Таксистам подолгу приходится стоять в пробках. Люди здесь, в отличие от первопрестольной, значительно добрее. Если говорить о пассажирах, они, наверное, во всех городах мира одинаковые. Большинство благодарят за поездку, есть, кто норовит сбежать, не заплатив. Вот недавно был случай, подвозил двух девчонок. Катались несколько часов, потом вздумали сходить домой за деньгами и сбежали через сквозной подъезд. Бывают такие, которые откровенно провоцируют скандал. Но стараешься держать себя в руках. А так, в основной массе, люди добрые и отзывчивые. По дороге за душевными разговорами изливают душу, делятся сокровенным.

Брат вернулся домой, я вместе с несколькими земляками снимаю жильё в городе.

Вскладчину намного дешевле. Оно понятно, домой приходим только переночевать. Здесь, чтобы заработать, необходимо много работать. Правда, в отличие от своих земляков-таксистов, за рулём не провожу сутки, стараюсь не больше восьми часов. Единственное, в основном нет выходных. Выезжать на машине необходимо практически ежедневно. Часть заработанных средств уходит на погашение аренды за легковушку. Хозяину не объяснишь, что болел и нет денег. Сейчас вас в город отвезу и поеду домой.

Организму, несмотря на молодость, необходимо давать отдыхать.

Во время нашей беседы Урмат признался, что собирается ехать домой. Мечтает прочно обосноваться на родной земле:

— Первым делом начну строить дом. Как только обзаведусь крышей над головой, буду думать о семье. Лишь после этого начну развивать бизнес. Животноводство на селе сейчас очень востребовано. Да и свою мечту стать известным предпринимателем в республике я не оставил.

…В нашем разговоре мой собеседник был так убедителен в своих светлых помыслах, что почему-то захотелось ему сразу поверить. Мою беседу с водителем неожиданно прервал закреплённый на лобовом стекле навигатор, сообщив о завершении маршрута…

Юрий КУЗЬМИНЫХ.

Фото автора.

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