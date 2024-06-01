Летите, голуби

Уполномоченная по правам ребёнка Асель Чынбаева приняла участие в мероприятии «Матери — вестники мира», организованном аппаратом полномочного представителя Президента в Чуйской области.

В мероприятии также участвовали народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Международной премии имени М. Рыскулова Анаркул Назаркулова, полномочный представитель Президента Канат Джумагазиев, депутаты Жогорку Кенеша, представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции, а также руководители общественных объединений.

Асель Чынбаева подчеркнула важность поддержки матерей и создания благоприятной среды для воспитания детей, выразив благодарность организаторам за проведение мероприятия, направленного на поддержку семей и защиту прав детей. Для собравшихся организован торжественный марш 500 матерей в элечеках, а затем в небо выпустили белых голубей в знак мира на Земле. Кроме того, в рамках праздника проведены выставки и ярмарки ремесленников Чуйской области, показан фильм «Рай под ногами матерей», главную героиню в котором сыграла народная артистка Анаркул Назаркулова.

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