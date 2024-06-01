Итоги года

Вот и он, конец учебного года. Последний учебный месяц традиционно богат на праздники. Младшеклассники уже расслабились. А вот в старшей школе продолжается горячая пора: исправление оценок, подготовка к государственным экзаменам. У выпускников же — выбор профессии и поступление в вузы.

Ехали мы,ехали…

А я в течение всего учебного сезона наблюдала за младшими школьниками в общественном транспорте — множество вызывающих улыбку моментов.

Дети ещё не понимают всю ценность и предназначение денег. И могут потратить их в школьной столовой, не оставив на оплату за проезд до дома. Водитель автобуса и внезапно появившийся откуда-то контролёр пожурили мальца, обещали наругать в следующий раз. Ну, не штрафовать же, не вызывать родителей, не отбирать дневник… Ничего, подрастёт — научится. А он и не расстроился, в детстве всё намного проще!

Вот в хмурый дождливый день, на которые богата нынешняя весна, зашли в троллейбус два третьеклассника. В руках у каждого по хот-догу. Стоят, не держатся за поручни, утоляют голод. Троллейбус дёрнулся, сосиска (наверняка, самый любимый ингредиент в данном «блюде») полетела и приземлилась на покрытый грязной жижей пол… Порыв наклониться, чтобы поднять… Сомнение… Мальчик дёргает за рукав друга — хочет посоветоваться о дальнейших действиях… Срабатывает ли здесь шуточное правило двух секунд: если упавшую еду поднять в течение двух секунд, то грязной она не считается… Оба в нерешительности.

Наконец, паренёк хватает полсосиски и суёт в карман брюк, вытирает руку об те же брюки и, успокоившись, едет дальше, откусывая свой «опустевший» хот-дог.

А вот впорхнула кучка девочек-одноклассниц. Они громко и звонко чирикали в хвостовой части троллейбуса, обсуждая наперебой модный К-поп, и даже пританцовывали. По очереди выходили на нужных остановках и весело махали друг другу руками на прощанье — утром снова увидятся в школе.

Мальчик со школьным ранцем на спине скромно стоит в уголке. Затем перемещается к задней двери троллейбуса. На очередной остановке водитель её не открыл и поехал дальше. Мальчик переместился к средней двери. Но на следующей остановке тоже не было пассажиров, желающих выйти. И тогда ребёнок пошёл прикладывать свою карточку «Тулпар» к валидатору, видимо, решив, что двери не открываются, потому что он не заплатил за проезд. За этим делом на него обратили внимание взрослые пассажиры и водитель. Оказалось, карточка пустая. Ребёнок проехал как минимум две лишние остановки, потому как постеснялся кричать, просить. Этому тоже надо учиться. Он быстро побежал от остановки в обратную движению троллейбуса сторону. Домой. Под защиту семьи и родных стен.

Да, не у каждой семьи есть возможность, чтобы кто-то из взрослых провожал и встречал маленького школьника. Это особенно актуально, если по каким-то причинам школа находится далеко. Одного первоклашку мама весь учебный год приводила от школы на остановку в центре города (там обычно транспорт подолгу стоит), заходила с ним в троллейбус, находила ему место, где безопасно стоять, держаться, или даже устраивала на свободное сиденье, говорила окружающим, на какой остановке ему нужно выйти. И выходила, чтобы вернуться на свою работу. Каждый приспосабливается, как может. Главное, чтобы это было на благо детей. И для их безопасности.

Что у них в голове?

Родители младшеклассников весь год контролировали не только передвижения своих начинающих школьников, но и выполняли с ними домашние задания, собирали портфели. Благо, специально созданные группы (например, в WhatsApp) помогают, ведь дети часто не запоминают, что нужно принести завтра в школу, не умеют или не успевают записывать, какие упражнения из учебников необходимо выполнить.

Вот вечерняя переписка из такого чата:

«Здравствуйте, родители, кто из детей помнит, что принести завтра на ИХТ? Моя дочь говорит, картон и цветную бумагу. Но какие цвета перечисляла учитель, она не помнит».

«Мой сын сказал, что коричневую бумагу и зелёную, дуб будем делать».

«А, спасибо, моя от ваших слов сразу вспомнила, но говорит — берёзу».

Тут присоединяются ещё две мамы:

«Добрый вечер! А наша говорит, оранжевый картон, бумага зелёная и коричневая».

«А мой сын сказал: голубой картон, коричневая, розовая и зелёная бумага. Будет цветущее дерево».

И тут все поняли, точно, конец апреля — дерево должно быть непременно с цветами!

И, действительно, на следующий день дети принесли домой аппликации с цветущими абрикосами, яблонями, сакурами!

Каждый понял и запомнил по-своему, но учительница всё расставила по своим местам.

Через несколько лет эти детки будут уже совершенно самостоятельно переписываться в чатах между собой и с учителями, сами всё узнавать, запоминать и даже выполнять. А пока пусть ещё немного побудут маленькими.

Тем более, что после долгожданного последнего звонка младшеклассники будут спать спокойно. Не надо рано вставать, торопиться, делать уроки. Можно вдоволь играть, загорать, наслаждаться каникулами, отдыхом… и вообще детством!

А родители будут вспоминать, как это было волнительно: первый раз в первый класс, знакомство с учителями, появление школьных друзей, становление почерка, фотографирование на виньетку, прощанье с букварём и первый последний звонок. Такое неповторимо!

Майя НАБУР.

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