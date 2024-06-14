Минфину Кыргызстана 100 лет: приоритеты и тренды

Ровно сто лет назад в молодой республике было создано ведомство, превратившееся со временем в Министерство финансов Кыргызстана. По случаю столь знаменательной даты в Госрезиденции «Ала-Арча» состоялась международная научно-практическая конференция «История становления, современные тренды и приоритеты развития финансовой системы Кыргызской Республики».

Министерство финансов готовилось к своему юбилею задолго до знаменательного дня: по всей стране прошёл «караван конференций», в котором приняли участие около 900 участников. По словам организаторов, были созданы три платформы, где представители научной сферы и эксперты из разных стран смогли презентовать свои исследования, научные разработки в области финансов, обсудить текущую ситуацию и высказать свои прогнозы на будущее.

Работы, статьи, доклады, исследования экономистов, аналитиков, преподавателей ВШЭ ведущих вузов республики легли в основу сборника, который представляет научный и общественный интерес.

Участников конференции, а это ветераны финансовой системы, представители разных ведомств, учёные, преподаватели вузов, парламентарии, иностранные дипломаты, руководители международных организаций-партнёров Минфина, как то: Азиатский банк развития, Всемирный банк и другие — приветствовал министр финансов Алмаз Бакетаев.

На юбилейном мероприятии выступил председатель Кабинета министров КР Акылбек Жапаров. Он поздравил финансистов от имени Президента страны и Кабмина с круглой датой. Глава Кабмина не изменил своей привычке. Его речь, по уже сложившейся традиции, сразу же перешла в формат презентации об экономической ситуации в стране. С анализом, статистикой и планами на ближайшее будущее.

— В 1991 году, когда страна обрела независимость и суверенитет, ВВП составлял 100 миллионов сомов, а к 2024 году уже 1,4 триллиона сомов, — сказал председатель Кабмина. — Государственные активы в 2015 году составили 310 миллиардов сомов, в 2020 году — 420 миллиардов. За пять лет они выросли в полтора раза. А сегодня этот показатель уже достиг 824,2 миллиарда сомов.

Как отметил Акылбек Жапаров, причинами прорыва стали реальная борьба с коррупцией и возвращение Кумтора в лоно государства: «Главной болезнью был Кумтор. Дивиденды, полученные от его освоения с 1994 года по май 2021 года, составили 100 миллионов долларов, а за последние два с половиной года мы получили прибыль в размере 300 миллионов долларов США».

В планах Кабинета министров не снижать набранных темпов. К 2030 году ВВП, по пересчёту на душу населения, должен составить свыше 4 тысяч долларов. И тогда страна войдёт в список государств с подушевым доходом выше среднего уровня. Для этого необходимо довести объём ВВП в 30 миллиардов долларов. Такие глобальные задачи стоят перед Кабмином в ближайшее пятилетие.

И в их решении ключевая роль принадлежит Министерству финансов, которое за

последние годы заметно перестроило свою работу в части цифровизации, подготовки и повышения квалификации кадров, учёта и контроля за денежными потоками.

Лика ЧУМАКОВА.

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