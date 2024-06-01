Что скажем патенту: “До свидания” или “прощай”?

На днях Налоговая служба сообщила о своих успехах в области внедрения цифровизации. Количество клиентов, получающих онлайн налоговые услуги через кабинет налогоплательщика, превысило миллион пользователей. Из них свыше 90 процентов — это физические лица и около 40 тысяч — организации, предприятия, различные компании.

Постепенно все больше кыргызстанцев положительно оценивают пользу и преимущество бесконтактного сервиса. Это экономит время и нервы. Через кабинет налогоплательщика можно бесплатно получать широкий спектр услуг, находясь в своём кабинете на рабочем месте, либо дома и даже в командировке или на отдыхе за пределами страны. Поэтому неудивительно, что по сравнению с прошлым годом количество пользователей увеличилось на 304 тысячи человек.

И уже через месяц, к 1 июля, к ним присоединятся ещё сотни тысяч мелких и средних предпринимателей, осуществляющих свою экономическую деятельность по патентной системе. В прошлом году ГНС выдала более 961 тысячи разрешений гражданам, занимающимся бизнесом в сфере торговли, услуг, транспортных перевозок.

Как известно, с первого января текущего года Кабинет министров отменил эту привычную систему налогообложения и обязал использовать контрольно-кассовые машины. Это была не первая попытка правительства внедрить ККМ, чтобы вытащить на свет теневые доходы и тем самым увеличить сборы в казну. Однако, как помните, в который раз дружно поднялись против инициативы фискалов торговцы как крупных, так и средних рынков. Протестное движение охватило не только столицу, но и регионы.

Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, глава республики Садыр Жапаров вынужден был выехать на рынок «Дордой» и говорить с базарным людом. Выслушав претензии и жалобы людей, власть дала полгода на то, чтобы предприниматели определились, как они будут работать в будущем, подтянули финансовую и компьютерную грамотность. Потому что с июля патентная система канет в прошлое как пережиток простой, примитивной системы ушедшей эпохи.

Теперь им придётся платить единый налог и вести учёт. Это значительно облегчает администрирование сбора налогов и их контроль. Все торговые субъекты будут работать на основе единого налога, за исключением стратегических объектов. Единый налог имеет 4 вида ставок, и каждый рынок или торговая точка может выбрать себе одну из них.

Если предприниматель имеет в год менее 15 миллионов сомов выручки, то его ставка налога будет «0». Он освобождается от уплаты налога и предоставления отчёта. Но при условии, что все его операции будут проходить через ККМ. А ещё ему противопоказано заниматься экспортом и импортом. Он должен платить страховые взносы и иметь не более двух наёмных помощников.

Для категории бизнесменов, чей доход достигает до 30 миллионов сомов, — ставка 0,5 процента, кто зарабатывает в год от 30 миллионов до 50 миллионов сомов — ставка 1 процент.

В республике тысячи мини-рынков и базарчиков. Если они попали в специальный перечень торговых площадок, утверждённый Кабмином, то их обитатели будут платить 0,1 процента. Но для этого тоже нужно выполнить ряд условий, например, обязательное применение ККМ, электронных счетов-фактур, электронных товарных накладных и другое. Предусмотрен особый налоговый режим для двух крупнейших рынков — «Дордой» и Кара-Сууйский базар.

Тысячи предпринимателей, годами работавших по патенту, не дожидаясь времени «Ч», стали переходить на единый налог, работать с ККМ. По их признанию, оказалось не так страшно, как они себе представляли. И даже очень удобно, так как «на нет» свелось общение с налоговиками-кураторами.

Как и обещали руководители ГНС, чтобы стимулировать мелких торговцев рынков, ларьков, киосков, магазинов, они закупили десятки тысяч контрольно-кассовых машин для передачи на безвозмездной основе. В первую очередь, для тех, кому бизнес не приносит больших доходов, а лишь помогает прокормить семью.

За прошедшие месяцы Налоговая служба, Минэконом провели серьёзную просветительскую и агитационную работу среди населения, объясняя выгоды и преимущества единого налога не только для бюджета, но и для самих предпринимателей. Теперь осталось немного подождать, чтобы понять, достигли ли намеченных планов. А именно: скажем «прощай» патенту или в очередной раз «до свидания»?

Лика Чумакова.

Автор: -