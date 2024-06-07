Станем второй футбольной Бразилией?

Правительство вынесло на обсуждение общественности проект Национальной программы развития футбола в Кыргызстане на 2024 — 2034 годы. Если этот документ будет реализован, то в стране точно сократится число правонарушений среди несовершеннолетних, укрепится здоровье подрастающего поколения, а наши команды будут уверенно выступать на международной арене.

Вообще-то с разработкой и принятием такой программы мы опоздали лет на 30. Ещё в начале 90-х годов один из наших бывших премьер-министров предлагал первому Президенту Кыргызстана утвердить программу развития этого вида спорта и установить льготы для футбольных меценатов. Но эта идея у тогдашнего главы государства не нашла поддержку. «Сегодня установим льготы для футболистов, завтра потребуют налоговых послаблений артисты, медики, учителя. В результате от бюджета останется дырка», — говорил он. На том дело и закончилось. Больше никто из почитателей футбола страны не лез «наверх» с подобными идеями.

В 90-х и нулевых годах Кыргызстан в мировом футбольном рейтинге часто занимал последние места. Был даже 200-м из 220 национальных сборных. Порой наша национальная дружина уступала даже таким «футбольным» державам, как Пакистан и Бангладеш, Мальдивские острова.

Наши клубы не допустили до самого престижного в Азии турнира — Лиги чемпионов. Кстати, даже сейчас кыргызстанцам туда путь заказан.

Но последние 10-15 лет ситуация в отечественном футболе стала меняться в лучшую сторону. Пять лет назад наша сборная даже вошла в восьмёрку лучших национальных дружин Азии.

Чемпионат республики выглядит, по большому счёту, жалко. Болельщики порой в сердцах говорят: «Во времена Союза даже заводские команды играли сильнее». А потому на матчи национального первенства приходит максимум 100 человек, порой всего 20-30. Болельщика нынче на мякине не проведёшь!

Большинство наших стадионов убоги, неудобны для зрителей. Даже игровые поля напоминают танкодромы. Недаром тренеры зарубежных команд, приезжающие к нам, жалуются на их низкое качество.

Нечем похвастаться и нашим молодёжным сборным. Не смогли они за все эти 30 лет заметно отличиться на международной арене. Да, порой выигрывают, но потом тем же соперникам с треском уступают.

Первыми подготовкой качественного резерва озаботились руководители столичного «Дордоя». Именно при этом клубе 15 лет назад была создана детская футбольная академия. Сейчас юные дордоевцы регулярно занимают ведущие места среди своих сверстников в республиканских турнирах, часто «поколачивают» и соседей по региону.

А затем за развитие футбола взялись руководители кантской «Абдыш — Аты», причём более основательно и масштабно. Они возвели несколько тренировочных и игровых полей, а местная футбольная академия работает, пожалуй, эффективнее дордоевской.

В нынешнем году команда «Абдыш — Ата» сотворила сенсацию: в розыгрыше Кубка Азиатской футбольной конфедерации кантовчане дошли до полуфинала, в котором уступили мастеровитому клубу из Австралии. Так высоко в международных состязаниях кыргызстанцы ещё не запрыгивали.

Вот, пожалуй, и все более чем скромные успехи наших игроков на международной арене. Больше им похвастаться нечем.

А тем временем сборная Узбекистана получила путёвку на Олимпиаду в Париж, всё увереннее выступает сборная Казахстана на европейской арене. А нам очень тяжело побеждать сборные Таджикистана и Туркмении. В этом нет ничего удивительного. Соседи давно взялись за развитие футбола, причём весьма основательно, и, похоже, они обгоняют нас в этом вопросе.

Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Как говорится в преамбуле Национальной программы развития футбола, в Кыргызстане в футбол играют восемь процентов взрослых. Между прочим, это спорная цифра. В премьер-лиге выступает всего лишь 10 команд, в национальной — чуть более 20. Да, есть ещё и третьи дивизионы. Но всё равно весьма сомнительно, что футболом у нас занимаются на серьёзном уровне 800-900 тысяч человек. Может, авторы программы посчитали и любительские дружины? Но ведь самодеятельные футболисты относятся к категории физкультурников.

Семнадцать процентов детей, говорится далее в документе, упорно осваивают игру в кожаный мяч. Допустим, но тогда можно было опубликовать расшифровку этих данных: где мальчишки занимаются, в каких секциях и школах.

А далее авторы программы врезали, как говорится, правду-матку. По их данным, лишь 20 кыргызстанских игроков выступают в зарубежных командах, граждан России — 192, украинцев — 202, легионеров из Узбекистана — 32 и далее — по списку. Этот факт красноречиво говорит о низкой востребованности наших игроков за рубежом, их не высоком профессиональном уровне.

Идём дальше. В стране насчитывается 26 стадионов с травяным газоном и 11 с искусственным покрытием. Из действующих спортивных арен лишь две более-менее соответствуют требованиям проведения международных игр, на 11 можно проводить матчи национальных лиг, а ещё 9 лучше бы закрыть, потому как газон на них травмоопасный.

Нужно отдать должное авторам подготовленного документа. Они не стали умалчивать о проблемах кыргызского футбола. Сказали всё честно. Так, по их убеждению, развитию футбола в стране тормозит отсутствие на государственном уровне чётко выраженного стратегического подхода к развитию физической культуры и спорта, и футбола в частности. Ещё одна глобальная проблема — нежелание бизнесменов помогать продвижению короля спорта. Это, пожалуй, главное. Но есть и технические проблемы. Количество и качество футбольной инфраструктуры не способствуют развитию профессионального и массового футбола. Даёт о себе знать дефицит управленческих, аналитических кадров. В республике даже не было попыток составить программы по обучению менеджеров, спортивных, технических и коммерческих директоров. Без этих специалистов современный футбол немыслим.

Ещё одна проблема — квалификация тренеров. Да, несколько раз в году к нам приезжают специалисты Азиатской футбольной конфедерации, которые обучают наших начинающих коучей тренерскому ремеслу. Но на эти курсы попадают далеко не все желающие, да и периодическая, несистемная работа не приводит к желаемым результатам.

Авторы программы поставили перед собой амбициозную задачу — сделать футбол к 2034 году главным спортивным увлечением. Почему именно футбол? Здесь всё просто. Этот вид спорта доступен каждому человеку, объединяет общество, способствует отвлечению молодёжи от сомнительных соблазнов, оздоравливает население, прививает навыки коллективной ответственности за конечный результат.

Авторы программы разработали векторы реализации своего документа. Очень интересные мысли заложены в них. Сначала речь идёт о сборных страны. По мнению авторов, необходима разработка футбольной философии для национальных дружин всех возрастов. Наши игроки должны играть по единым стандартам, демонстрировать всему миру свой, непохожий ни на кого, кыргызский стиль футбола. Все предпосылки для этого есть.

Жизненно необходимо создание учебно-тренировочной базы для сборных и элитной академии Кыргызского футбольного союза. Нужно также предоставить возможность лучшим игрокам страны проводить регулярные встречи с сильными соперниками.

Наши клубы — давнишняя головная боль футбольных функционеров. Давным-давно разговаривал с тренером алматинского «Кайрата». Он в откровенной беседе заявил: «У вас никогда не будет хорошего футбола, если игроки сражаются за тарелку плова». Обидно было слышать эти слова, но против правды, известное дело, не пойдёшь. Именно поэтому наши футболисты при первой же возможности уезжают за границу, пусть и в слабые клубы, но лишь бы получать достойную зарплату.

Много времени прошло после разговора с наставником «Кайрата», в некоторых клубах республики жалованье футболистов, а особенно премиальные за победы, стало весьма высоким. Но вот именно — в некоторых клубах. Во многих зарплата игроков едва превышает минимальный прожиточный уровень.

Эта проблема создаёт другие, не менее болезненные. Клубы со средним достатком, не говоря уже о бедных командах, несильно заинтересованы (у них просто нет такой возможности) в воспитании и тем более приобретении талантливых футболистов. Руководители таких дружин нередко признаются: «Пусть играют те, кто играет сейчас». Понятно, о каких игроках идёт речь?

В свою очередь, наблюдая за печальным состоянием отечественного футбола, бизнесмены отворачиваются от него. Хотя спонсорам, согласно законодательству, предусмотрены льготы. Пусть и не очень значительные, но всё же. Поэтому авторы нового документа предлагают разработать другие более действенные стимулирующие меры. Какие именно? Об этом, наверно, будет известно позже.

О подготовке резервистов в документе отдельный разговор. Авторы программы нацелены на создание цельной и правильно выстроенной пирамиды перехода игроков из молодёжных секций во взрослый футбол. В частности, по их мнению, необходимо создать рынок труда профессиональных футболистов.

Далее на эту тему в программе говорится о низкой эффективности действующей системы подготовки игроков. Этот факт подтверждается привлечением в сборную страны так называемых натурализованных футболистов из-за рубежа. Вот цитата из программы: «В системе детской подготовки есть ряд вопросов не только по квалификации тренеров — преподавателей, работающих в спортшколах, но и по качеству их работы. Далеко не все группы подготовки полностью заполнены, одарённые мальчишки в них — большая редкость.

Авторы программы в этом плане поставили перед специалистами футбола республики конкретные цели и задачи: создание при профессиональных клубах детско-юношеских и молодёжных академий, разработка и использование единого стандарта подготовки футболистов, внедрение обязательной аттестации учреждений спортивной подготовки вне зависимости от форм собственности.

Не забыли авторы программы и о развитии массового футбола. В документе подчёркивается, что в стране созданы тысячи детских и взрослых любительских команд по большому футболу и футзалу. Однако эти турниры не внесены в календарный план соревнований местных спортивных организаций. Такие лиги держатся только на энтузиазме их организаторов, спортивные функционеры редко заглядывают на матчи любителей кожаного мяча. А ведь именно в таких состязаниях можно найти уникального по своим способностям футболиста.

Авторы программы убеждены в необходимости разработки проектов по развитию массового футбола, поиска спонсоров, а сами турниры должны проходить под эгидой Кыргызского футбольного союза.

Накопившиеся в отечественном футболе проблемы невозможно решить в короткие сроки. Поэтому все задачи нужно решать поэтапно. Прежде всего необходимо подумать о реформировании системы обучения тренеров. В частности, создать специальный Центр подготовки специалистов футбола, в первую очередь — тренеров.

Появились в республиканском футболе и проблемы с арбитрами. Ранее у нас действовали отличные рефери: Александр Богомазов, Кадыр Чыныбеков, Дмитрий Машенцев и многие другие представители футбольной Фемиды. Однако после 2008 года в Кыргызстане не появилось ни одного арбитра высшей категории. Выход здесь может быть только один: привлечение к преподавательской деятельности ветеранов судейского цеха республики, проведение семинаров с приглашением зарубежных специалистов. А судейский комитет Кыргызского футбольного союза должен усилить работу по набору молодых рефери.

Особое внимание авторы программы уделили вопросам создания футбольной инфраструктуры.

Да, сейчас в южной части Бишкека возводится современный стадион на 40 тысяч зрителей, реконструирован стадион в Джалал-Абаде, приводится в порядок спортивная арена в Караколе. Запланированы реконструкция и строительство стадионов практически во всех областных центрах страны. То есть в ближайшем будущем не будет стыдно принимать известные футбольные команды.

Не нужно особо напрягаться, для того чтобы узнать имя инициатора разработки Национальной программы развития футбола. Конечно, это недавно избранный президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев. Во время выборов на должность главного футбольного функционера страны он озвучивал именно эти проблемы, которые легли в основу нового документа. Как видим, у Ташиева слово с делом не расходится.

Планы, что и говорить, составлены серьёзные. Но каким же образом они будут финансироваться?

В программе на этот счёт чётко сказано: за счёт республиканского и местного бюджетов, а также спонсоров. Но, чтобы дела быстро продвигались, нужно создать единый координирующий орган с большими полномочиями. Причём его филиалы должны действовать во всех регионах страны. Кыргызский футбольный союз, при всём к нему уважении, — всего лишь общественная организация, к которым наши чиновники не любят прислушиваться, как правило, отмахиваются от них как от назойливых мух.

Интересный факт: во многих странах бывшего Советского Союза именно государство взвалило на себя тяжёлую ношу по развитию спорта №1, то бишь футбола. Да, многие клубы содержат предприниматели, но координатором их деятельности везде выступают госорганы. И пусть пока будет так. А дальше посмотрим.

Вячеслав АНИКИН.

Фото автора.

Автор: