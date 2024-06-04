На верном пути

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров выступил на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Несвиже (Беларусь).

Он поздравил участников с 10-летней годовщиной со дня подписания договора, направленного на формирование единого экономического пространства. «ЕАЭС поступательно, но уверенно движется по верному пути своего развития. Этому свидетельствует интенсивная работа, проводимая на всех уровнях органов союза.

Буквально месяц назад лидеры наших государств провели очередное заседание Высшего совета ЕАЭС и предметно обсудили широкий спектр вопросов интеграционной повестки, а мы с начала года встречаемся уже второй раз. Несмотря на это, повестка остаётся насыщенной. Продолжаем неустанно работать над новыми вызовами и вопреки негативным внешним факторам не сбавляем темпы совместного развития. По итогам первого квартала 2024 года промышленное производство во всех странах показало хорошую динамику. В среднем рост составил 105,6% к аналогичному периоду прошлого года. За отчётный период увеличился пассажирооборот до 109,5%, а розничной торговли — до 110,3%.

По многим другим сферам сохраняется также положительная динамика. В январе-апреле реальный темп роста ВВП Кыргызстана составил 107,4%, а инфляционные процессы замедлились — индекс потребительских цен получился 101,4% к декабрю 2023 года. Объём внешнеторгового оборота нашей республики по итогам первого квартала, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года, увеличился почти на 30%», — сказал он. По словам главы Кабмина, в результате повышения эффективности таможенного администрирования по итогам прошлого года темп роста поступления таможенных платежей составил 150,1% по сравнению с 2022 годом. По итогам первого квартала 2024 года служба обеспечила поступления в три раза больше, чем в первом квартале прошлого года.

Акылбек Жапаров отметил, что во время заседания в узком формате заслушаны доклады профильных министров по весьма важным и чувствительным для каждой страны вопросам. Он подчеркнул, что принимаемые сегодня решения должны учитывать взаимную выгоду и особенности социально-экономического развития каждого государства-члена. «Первое, исходя из формирующейся конъюнктуры внешней торговли, во главе наших приоритетов должно стоять стимулирование внутреннего производства и потребления путём усиления мер поддержки промышленной кооперации между нашими производителями и устранения барьеров внутри ЕАЭС.

Второе, важным составляющим развития торгово-экономических связей, как внутри Евразийского экономического союза, так и с внешними партнёрами, является развитие транспортно-логистических путей, обеспечение оптимальных маршрутов перевозки пассажиров и грузов. В ходе майского заседания Высшего совета Президентом Садыром Жапаровым обозначена необходимость усиления работы внутри союза и с третьими странами по снятию инфраструктурных ограничений, законодательных барьеров и синхронизации работы контролирующих органов, с тем чтобы обеспечить быстрые перевозки посредством цифровых платформ. Целесообразным видится внедрение индикаторов эффективности функционирования транспортной и логистической инфраструктуры, таких как показатели времени пересечения пограничных переходов между нашими странами при передвижении товаров во взаимной торговле. Также Кыргызстан предлагал регламентировать контрольно-досмотровые мероприятия в процессе перемещения товаров на внутренних границах Евразийского экономического союза и через пункты пропуска путём формирования единого (исчерпывающего) перечня мер и форм контроля. Наряду с этим мы должны подумать над поиском новых решений по снижению себестоимости авиаперевозок между странами ЕАЭС», — сказал он.

Глава Кабмина добавил, что во время заседания рассмотрены подходы по регулированию вопросов климатической повестки в рамках ЕАЭС. По его мнению, нельзя допускать того, чтобы так называемые углеродный и утилизационный сборы стали средствами скрытой, неоправданной дискриминации и выполняли фискальные функции. При этом необходимо наладить координацию органов по предупреждению природных катаклизмов и чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением климата. Эффективная координация сможет минимизировать экологический и экономический ущерб.

«По мерам адаптации к изменению климата считаю, что наши усилия должны быть сфокусированы на внедрении водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и энергосберегающих решений в промышленности и жилищно-коммунальном секторе. Говоря об энергетике, важно не затягивать вопросы формирования общего энергетического рынка ЕАЭС. Кроме этого, нам уже необходимо приступать к развитию инфраструктуры по транспортировке этих ресурсов по территориям наших государств для беспрепятственного и бесперебойного перемещения товаров до конечных потребителей и целевых рынков», — сказал он.

Глава Кабмина также отметил деятельность Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития. По его словам, необходимо продолжить работу над диверсификацией кредитного портфеля, увеличением грантовой составляющей в пользу стран с малой экономикой и предлагать конкурентоспособные кредитные продукты бизнесу. В свете внедрения нового механизма финансирования кооперации в ЕАЭС финансовым институтам совместно с комиссией необходимо усилить информационную кампанию и организовать выезды на места для разъяснения по условиям кредитования.

Кроме того, Акылбек Жапаров предложил совместно с деловым советом и отраслевыми объединениями стран ЕАЭС поработать над внедрением цифровых платформ для диалога с бизнесом третьих стран.

По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета подписан ряд документов. В частности: «О ходе исполнения поручения Евразийского межправительственного совета от 2 февраля 2024 г. № 2», «Об исполнении поручения Евразийского межправительственного совета от 8 июня 2023 г. № 3», «О годовом отчёте Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2023 год», «О мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2023 году», «О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета».

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