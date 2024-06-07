Бизнес развивает страну

Первый заместитель главы Кабинета министров Адылбек Касымалиев присутствовал на 27-м заседании Петербургского международного экономического форума.

Он также выступил на Форуме бизнес-диалога «Россия-Кыргызстан». Адылбек Касымалиев рассказал о развитии торгово-экономического сотрудничества между странами. За последние два года показатели взаимной торговли в среднем составили $3 млрд. «Положительная динамика наблюдается и в части прямых российских инвестиций в экономику Кыргызстана благодаря нашим совместным усилиям», — сказал он.

Адылбек Касымалиев подчеркнул готовность Кабинета министров тесно и активно сотрудничать с Россией по всем направлениям, совместно реализовывать трендовые инициативы, устойчивые и инновационные проекты во благо развития двух государств.

Кроме того, он пригласил бизнесменов принять активное участие в предстоящей 11-й Кыргызско-Российской межрегиональной конференции, которая пройдёт в Красноярске.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что бизнес-диалог «Кыргызстан-Россия» становится традиционной площадкой для обсуждения вопросов динамично развивающегося и укрепляющегося многопланового экономического сотрудничества между двумя странами.

В данном контексте отмечена возрастающая роль бизнеса в углублении и диверсификации торгово-экономических отношений, и наращивании инвестиционного сотрудничества, в том числе в новых направлениях взаимодействия, связанных с развитием высоких технологий, цифровизацией, инфраструктурным и промышленным строительством, кооперации.

На форуме также присутствовали председатель Торгово-промышленной палаты Темир Сариев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев, председатель РКФР Артём Новиков, а также представители деловых кругов двух стран.

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