Кыргызстан продвигает горную повестку

Делегация из Кыргызстана во главе со специальным представителем Президента по реализации Пятилетия действий по развитию горных регионов Динарой Кемеловой приняла участие в открытии Конференции ООН по изменению климата (SB60) в Бонне (Германия). В мероприятии участвуют около 6700 человек из более 190 стран мира.

В своём выступлении Динара Кемелова рассказала о влиянии изменения климата на Кыргызстан, о принимаемых мерах и продвигаемых горных инициативах, в том числе по закреплению глобального Диалога по горам и изменению климата в рамках РКИК ООН в качестве ежегодного мероприятия.

Обратив внимание на необходимость принятия безотлагательных совместных мер по решению климатических проблем в горных регионах, Динара Кемелова призвала участников поддержать вышеуказанную инициативу, а также присоединиться к созданной группе горного партнёрства в рамках климатической Конвенции для продвижения горной повестки.

На Боннской конференции проходит обсуждение глобальной повестки дня по борьбе с изменением климата, вопросов климатического финансирования, скорейшего запуска фонда по потерям и ущербу и ряда других актуальных вопросов климатической направленности. Данный форум — это подготовительное мероприятие к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдёт осенью в Баку, Азербайджан.

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