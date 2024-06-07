Защита мигрантов

Заместитель главы Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Эми Поуп в Женеве.

Они обменялись мнениями по приоритетным для Кыргызстана вопросам международной повестки дня в сфере миграции. В частности, обсудили глобальные вызовы, связанные с постконфликтными ситуациями и изменением климата, и их потенциальное влияние на политическое и социально-экономическое развитие стран.

Договорились интенсифицировать сотрудничество между Кыргызстаном и МОМ по защите прав трудящихся-мигрантов через реализацию проектно-программной деятельности организации. А также изучить возможность совместной работы в рамках реализации видения Президента Садыра Жапарова по устойчивому развитию горных регионов в условиях глобального изменения климата.

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