Учётная ставка роняет депозиты, но не кредиты

С наступлением лета, как правило, инфляция у нас замедляется. Продуктовая корзина пополняется овощами, фруктами и ягодами нового урожая, сокращаются затраты на энергоносители, уходят на каникулы школьники, студенты, учителя, депутаты. Тёплая погода и увеличившийся световой день позволяют экономить на отоплении, освещении, одежде. На прошлой неделе Нацбанк официально объявил о снижении темпов роста потребительских цен — в годовом выражении этот показатель составил 4,4 процента, хотя в конце прошлого года он был равен 7,3 процента.

При этом экономика продолжает демонстрировать стабильность. Объём ВВП за четыре месяца текущего года увеличился на 7,4 процента — это один из самых высоких показателей в ЕАЭС. И это благодаря строительному сектору и сфере услуг, где драйверами выступили оптовая и розничная торговля. Благодаря денежным поступлениям трудовых мигрантов в республике сохраняется высокое внутреннее потребление.

Уверенности в том, что цены не подскочат, по заявлению экспертов Нацбанка, придаёт и тот факт, что во всём мире наметились замедление глобальной инфляции и стабилизация рынка продовольствия.

На этом основании правление НБКР на прошлой неделе приняло решение о снижении учётной ставки с 11 до 9 процентов. По крайней мере, два месяца новая ставка будет ориентиром для тех, кто активно занимается экономической деятельностью, инвестирует в нашу страну, выдаёт кредиты.

Но простому среднестатистическому обывателю не стоит расслабляться. Его доходы остались без изменений, и вопрос их сбережения от инфляции остаётся актуальным. Впрочем, не только для кыргызстанцев. Например, российский финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что «для простых людей сейчас доступен единственный инструмент, который действительно может помочь уберечь деньги от инфляции, и это банковский вклад».

Несмотря на критику оппонентов, Центробанк России не идёт на снижение учётной ставки, хотя и у них наблюдается смягчение цен на потребительские товары. На сегодня средняя процентная ставка по депозитам в РФ составляет 15,6. Ещё месяц назад и у нас можно было найти коммерческий банк, где предлагали открыть депозиты под такие проценты.

Однако сразу же после корректировок учётной ставки НБКР банковский сектор отреагировал оперативно, удешевив вклады на 2-3 пункта. Чего однако ж не скажешь о стоимости кредитов. Они остались без изменения в своей ценовой зоне.

По статистике Нацбанка, средневзвешенная ставка по кредитам в национальной валюте в 2024 году даже выросла по сравнению с прошлым годом. Так, в нынешнем апреле она составила 18,09 процента, а в апреле 2023 года — 17,19 процента. Напомним, что учётная ставка тогда была выше, чем сегодня.

Стоит заметить, что население и юридические лица хорошо подпитывают коммерческие банки и финансовые организации. В апреле этого года общий объём депозитов составил свыше 477,1 миллиарда сомов, что почти на 100 миллиардов больше, чем за тот же период год назад. Что касается кредитов, то там тоже есть прирост, но значительно скромнее.

Несмотря на снижение процентных ставок, альтернативы банковским вкладам для населения нет. Это самый простой способ пассивного заработка, не требующего финансовой грамотности от человека, стремящегося обезопасить свои сбережения от инфляции. И к тому же, практически безрисковый, так как вклады страхуются от банкротства банков.

Недавно глава Госфиннадзора Марат Пирназаров напомнил, что помимо вкладов существуют другие финансовые инструменты, как ценные бумаги Минфина, акции.

— Процентная ставка по ценным бумагам составляет порядка 14-15%. Это самый надёжный способ сохранить и приумножить свои деньги, — заявил господин Пирназаров.

Относительно надёжности чиновник прав, а вот что касается доходности, то ГКО, ГКВ, ноты Нацбанка уступают банковским вкладам. Да и купить их не так-то просто, как говорит руководитель надзорного ведомства. Банковские клерки не горят желанием обслуживать клиента, который надумал купить 5-10 векселей.

Вот поэтому государственные ценные бумаги интересны серьёзным игрокам, как Соцфонд, Агентство по страхованию депозитов, финансовым институтам и организациям, коммерческим банкам. Население пока не доросло до их уровня, да и денег маловато, чтобы играть по-крупному.

Лика ЧУМАКОВА.

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