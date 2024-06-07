Спасём землю-кормилицу

Круглый стол под названием «Перспективы использования агроруд и органических удобрений для восстановления почв и развития зелёной экономики Кыргызстана» прошёл в Бишкеке. В его работе приняли участие специалисты Министерства водного, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также учёные-аграрники и общественные деятели.

Участники форума говорили о необходимости перевода отрасли на современные методы возделывания сельхозкультур и развития животноводства. Но услышат ли призывы рядовых граждан чиновники? Этот вопрос пока остаётся открытым.

С внедрением органического земледелия в Кыргызстане творятся какие-то странные, малопонятные вещи. О своём твёрдом намерении перейти на так называемые зелёные рельсы чиновники Минводсельхоза и ответственные господа из правительства начали вещать ещё лет 20 назад. Более того, на международные сельхозярмарки, в том числе самые престижные, они возили образцы пробной экологически чистой продукции и страшно гордились хорошими отзывами о ней.

Но в действительности всё обстояло иначе. Тогда, да и сейчас, органически чистого урожая у нас было с гулькин нос. По официальным данным, этим видом сельхозпроизводства в республике занимаются 439 тысяч фермеров, а вот по сведениям специалистов отрасли — всего 1107 человек. Какой цифре здесь нужно верить — неизвестно. Только в стране насчитывается 400 тысяч крестьянских хозяйств. В любом случае, мы встали на эти зелёные рельсы и, похоже, сразу остановились.

Зато доподлинно известно о стремительно разбежавшемся процессе деградации почв. Водная эрозия дошла до 614 тысячи гектаров, засоленность почв — до 1170 гектаров. Из-за других бед — ещё 50 тысяч га. И вот главная цифра по этой теме. Из 1 млн 200 тысяч имеющейся у нас пашни 300 тысяч га крепко деградировано. Экономические потери от деградации земли уже составляют 6,7 процента от внутреннего валового продукта. А что будет дальше, остаётся только догадываться. По этим причинам мы уже сегодня недобираем 1 миллион тонн пшеницы ежегодно.

Деградация коснулась и наших альпийских лугов. Из 9 миллионов гектаров наших пастбищ 615 тысяч имеют низкое плодородие. Если дело и дальше так пойдёт, то скоро мы своё джайлоо превратим в пустыню.

Нельзя сказать, что все специалисты аграрной отрасли только ахали и охали, разводили от бессилия руками. Например, бишкекский инженер Алексей Веденёв изобрёл биогазовую установку, которая лихо перерабатывает навоз в отличное жидкое удобрение. Как известно, у нас этого добра, то бишь навоза, больше, чем нужно. Почти полтора миллиона голов крупного рогатого скота плюс шесть миллионов овец. Согласитесь, мощная база для работы биогазовых установок. Зато урожаи основных сельхозкультур повышаются на 20-30 процентов. Почва становится более плодородной, исчезают остатки селитры и других химических удобрений. Со всех сторон — выгода.

В своё время Веденёв обошел все кабинеты больших начальников с просьбой открыть массовое производство своего изобретения, но везде слышал только одни обещания. Поэтому он, на свой страх и риск, сам изготавливает по спецзаказам биогазовые установки. Но возможностей у него мало, а потому дело, которому он посвятил не один десяток лет, движется черепашьими темпами.

Точно известно, можно изготавливать удобрения из обычных дождевых червей, полгода назад на Иссык-Куле начали производить эту продукцию из овечьей шерсти и совсем недавно — из шкур мелкого и крупного рогатого скота. То есть изобретательская мысль у нашего народа крепкая, бьёт ключом, да вот только власти предержащие к подобным инициативам почему-то равнодушны.

Попутно заметим, шесть-семь лет назад в районе Таш-Кумыра собирались строить завод по производству минеральных удобрений. Здесь наши власти продемонстрировали просто чудеса предприимчивости. Быстро нашлись инвесторы, говорят даже, проект этого губительного для нас всех предприятия был готов. Но против подобного ноу-хау выступили представители общественности, учёные. «Стройка века» не состоялась. И как всё это можно назвать? Интересное «кино» получается. Реализация идей по созданию органического земледелия буксует, а вредное производство едва не начало выпускать свою продукцию. Чудеса!

И ещё один штрих для картины о малопонятной деятельности чиновников в этом плане. Из-за дороговизны пресловутой селитры далеко не все крестьяне могут её приобретать. Так, на один гектар сельхозугодий требуется 2-3 центнера этого вещества, а килограмм селитры стоит в среднем 900 сомов. И что получается в сухом остатке? А то, что только 60 процентов крестьян приобретают эти, с позволения сказать, витамины для растений. Многие сельские товаропроизводители вынуждены покупать дешёвую несертифицированную «химию». А это — яд, отрава… Да и на урожай она не оказывает особого влияния. И теперь главная, убойная цифра: из 1 млн 200 тысяч гектаров пашни 300 тысяч деградировано. Вот так забота о родной землице!

Во многих аграрных журналах можно прочитать статьи о правильном приготовлении компоста, то есть перегнившей травы, оставшихся в поле стеблей различных сельхозкультур. Но даже это примитивное производство чиновники оказались не в состоянии внедрить в практику. А ведь полученное в результате гниения растений полезное вещество повышает урожайность, очищает почву от различных вредных для здоровья человека примесей.

Грустная картина получилась в итоге. Как признал присутствовавший на прошедшей конференции по агрорудам депутат Жогорку Кенеша Алишер Эрбаев, исполнительная власть в плане создания органического земледелия не дорабатывает.

Хотя за все последние 20 лет правительство разработало и опубликовало несколько постановлений о развитии органической отрасли. Имеется госпрограмма по поддержке производителей, выращивающих экологически чистую продукцию, в парламенте давно принят соответствующий закон. Но воз и ныне там. А зарубежье между тем не дремлет. Если ещё 10 лет назад в мире выращивалось 10 процентов экологически чистой продукции, то к 2050 году, как вещают СМИ, её будет 40-50 процентов. Ох, не опоздать бы нам и в этом деле.

Не так давно наши труженики полей, вкупе со специалистами аграрной отрасли, выступили с инициативой использования в растениеводстве агроруд. Что это за «зверь такой» — агроруды? Органическое соединение глауконита, зелёной глины, трепела, монтмориллолита, гипса, долонита и многих других питательных веществ. Этот «салат» не только повышает урожайность практически всех сельхозкультур, но и разрушает в почве остатки химических удобрений, то есть вылечивает землю-кормилицу.

С инициативой использования агроруд в сельхозпроизводстве выступили представители Ала-Букинского района Джалал-Абадской области. В этом регионе найдены огромные залежи этих полезных ископаемых. Затем к алабукинцам присоединились специалисты института геологии Национальной академии наук и руководители Минводсельхоза. Но знаете, что настораживает в этой начавшейся агрорудной истории? Инициаторы проекта выступают лишь за построение «вневедомственного диалога за реализацию своей инициативы». Согласитесь, звучит как-то робко, неубедительно. Значит, наверху не заметили или не хотят реализовывать идеи алабукинцев. В принципе, уже давно нужно было построить современное предприятие по производству агроруд до нужной кондиции, разработать логистику по доставке и использованию их в сельскохозяйственном производстве.

Странно всё-таки ведут себя наши чиновники. Мы имеем прекрасные возможности превратить Кыргызстан в страну экологически чистого сельхозпроизводства, занять (пока ещё свободную) нишу на мировом рынке продовольствия, но мало что делаем для достижения этой благородной цели. Выход здесь может быть только один: выделить из бюджета необходимые средства и в кратчайшие сроки осуществить давно намеченные нашими фермерами мечты. Ведь все затраты окупятся сторицей. За рубежом органически чистая продукция недёшева.

Вячеслав АНИКИН.

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