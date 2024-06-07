Наука управления. Водой…

Недостаток воды в нашей стране и регионе — серьёзная проблема Центральной Азии, остро нуждающейся в ней, особенно в отопительный и вегетационный периоды. Страны взаимосвязаны и создают основу для сельского хозяйства и промышленности. Однако дефицит водных ресурсов, помноженный на глобальные изменения экологии и влияние иных факторов, создаёт сегодня новые вызовы и угрозы использованию водных ресурсов в Кыргызстане и в регионе.

Эксперты отмечают, что чрезмерная деградация окружающей среды и изменение климата приведут к сокращению водных ресурсов во многих развивающихся странах. ООН в своих экспертных оценках отмечает, что если не принять мер по сохранению водных бассейнов уже сегодня, то к 2050 году более 5 млрд человек будут иметь проблемы с доступом к воде. Мировые аналитики прогнозируют, что уже к 2050 году на фоне роста населения в Центральной Азии до 90 млн человек дефицит воды составит 25-30%. При этом потребность в водных ресурсах, используемых для земледелия, может вырасти на 30% уже к 2030 году.

На всём этом нестабильном фоне в настоящее время неизмеримо вырастает роль науки и научных идей в успешном управлении водным хозяйством республики. Учитывая важность стоящих проблем, Служба водных ресурсов провела для представителей республиканских СМИ пресс-конференцию специалистов Кыргызского научно-исследовательского института ирригации, поделившихся с прессой своими взглядами и достижениями в решении проблем водного хозяйства страны. Открывая встречу СМИ с учёными-водниками, директор КНИИ Улан Чортомбаев отметил важную роль науки в разработке инновационных проектов, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов, а также сам процесс водосбережения.

По его мнению, повышение научного вклада в инновационном развитии водохозяйственной отрасли можно и нужно обеспечить. Прежде всего за счёт активного внедрения инновационных методов и методологий с учётом обеспечения экологической безопасности и эффективности природопользования в условиях возрастающего дефицита водных ресурсов и глобальных климатических изменений. Учёный подчеркнул, что только научно обоснованные решения водных проблем с учётом развития информационных технологий и технологических достижений создадут необходимые и широкие возможности для рационального и устойчивого управления водным хозяйством.

«Ключевая цель развития науки в водном хозяйстве Кыргызстана — это создание условий, необходимых для удовлетворения постоянно растущих потребностей населения, экономических отраслей и окружающей среды в воде, а также обеспечение надёжной безопасности работы объектов водного хозяйства», — заметил директор КНИИ. Среди важных факторов эффективного управления и рационального использования водных ресурсов глава КНИИ также назвал всемерное улучшение мелиоративного состояния орошаемых площадей, необходимое достижение водной безопасности в условиях растущего дефицита водных ресурсов и глобальных климатических изменений.

А заведующий лабораторией Виталий Шабловский сообщил журналистам о внедрении системы автоматизации водоучёта и водораспределения в водном хозяйстве, разработанной и созданной в их институте. Старший научный сотрудник КНИИ Ринат Маджитов рассказал о работе, которая проводится их специалистами по контролю полива и влажности почвы.

Сотрудники НИИ ирригации уделили особое внимание вопросам кадрового обеспечения объектов водной индустрии страны. Это совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров и повышение квалификации работников сферы водного хозяйства.

А также проблемы развития взаимного сотрудничества между образовательной, научной и производственной сферами. Внедрение достижений науки и ноу-хау непосредственно в само производство.

Вниманию журналистов также был представлен научный прибор — уравномер USN (созданный специалистами КНИИ), предназначенный для бесконтактного измерения уровня воды на гидромелиоративных объектах. Его внедрение в рабочий процесс предусматривает возможность проведения измерений в автоматическом режиме, а также запись, хранение результатов измерений и передачу данных по каналам сотовой связи. Представителей СМИ также ознакомили с отечественной разработкой по созданию прибора, который измеряет текущую влажность почвы сразу в нескольких почвенных слоях на глубине корневой системы возделываемых сельскохозяйственных культур. Уже полученные результаты передаются по радиоканалу на пульт управления оросительной системой.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

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