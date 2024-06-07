История предков

В Кыргызском национальном историческом музее проводили группу археологов и этнографов в регионы. На мероприятии присутствовал заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов.

В стране начали реализовывать госпрограмму по изучению истории «Кєєнє тарых сырлары». Отметим, что Президент Садыр Жапаров в конце 2022 года подписал указ об оказании господдержки по обеспечению сохранения, изучения и популяризации объектов историко-культурного наследия.

В рамках программы в этом году проведут 14 экспедиций. Специалисты исследуют палеолитический памятник Курама в Чуйской долине, петроглифы и захоронения в Саймалы-Таше, Тогуз-Тороусский район Джалал-Абадской области. А также могильники сакского времени в местности Ак-Торпок Нарынской области торкен-кёнкольского типа в Токтогульском районе Джалал-Абадской области и Кызыл-Кошун карабулакского типа в Баткенской области. Не обойдут вниманием и памятники тюркского времени в Кочкорском районе Нарынской области, в зоне планируемого города Асман и в долине Джуука в Иссык-Кульской области. Кроме этого, исследуют городища Кузнечной крепости в Бишкеке, Красной Речки в Иссык-Атинском районе Чуйской области и Кум-Добо в Кочкорском районе Нарынской области. Подготовят к музеефикации крупнейшее в мире скопление петроглифов Саймалы-Таша. Создадут археологическую карту Лейлекского района Баткенской области. Проведут этнологическую экспедицию по районам разных областей.

По поручению Президента впервые выделены финансовые средства на археологические и этнографические исследования.

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