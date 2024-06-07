Детей Содружества ждут на Иссык-Куле

Девятый Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» пройдёт с 25 июня по 4 июля в Чолпон-Ате. Организаторы мероприятия — Межпарламентская Ассамблея СНГ и Жогорку Кенеш.

Ребята из Кыргызстана представят презентацию национальных традиций и обычаев своей страны. Участие в форуме также примут школьники из Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В числе мероприятий, которые ждут ребят, — выставки, мастер-классы, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, образовательные тренинги, музыкальные конкурсы, вечера искусств и многое другое.

«Основная цель проекта — воспитание детей в духе добрососедства и дружбы. Ребята узнают много нового о странах Содружества, их ждут яркие впечатления и радость обретения настоящих друзей», — сказал генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Напомним, Международный культурно-образовательный форум «Дети Содружества» возник по инициативе Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, поддержанной Межпарламентской Ассамблей СНГ. Первый форум состоялся в 2013 году в Чолпон-Ате. В 2021 году он прошёл в Санкт-Петербурге, а в 2023-м — в Узбекистане, в детском оздоровительном лагере «Семург». Всего за время его существования в нём приняли участие более 700 школьников.

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