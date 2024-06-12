Официально

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Распоряжением Президента

Айтбаев Улан Таштемирович освобождён от занимаемой должности заместителя генерального прокурора Кыргызской Республики.

Каимов Нурбек Узгенович назначен заместителем генерального прокурора Кыргызской Республики.

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Президент подписал Указ, которым признаны утратившими силу указы: «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года №358; «О внесении изменений в Указ «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358″ от 14 марта 2023 года № 55; «О внесении изменений в Указ «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358″ от 28 декабря 2023 года № 365.

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