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Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Официально


Распоряжением Президента

 

Айтбаев Улан Таштемирович освобождён от занимаемой должности заместителя генерального прокурора Кыргызской Республики.
Каимов Нурбек Узгенович назначен заместителем генерального прокурора Кыргызской Республики.

 

* * *

 

Президент подписал Указ, которым признаны утратившими силу указы: «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года №358; «О внесении изменений в Указ «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358″ от 14 марта 2023 года № 55; «О внесении изменений в Указ «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358″ от 28 декабря 2023 года № 365.

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Дата публикации: 18:45, 12-06-2024

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