Официально

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Распоряжением Президента
Айтбаев Улан Таштемирович освобождён от занимаемой должности заместителя генерального прокурора Кыргызской Республики.
Каимов Нурбек Узгенович назначен заместителем генерального прокурора Кыргызской Республики.
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Президент подписал Указ, которым признаны утратившими силу указы: «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года №358; «О внесении изменений в Указ «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358″ от 14 марта 2023 года № 55; «О внесении изменений в Указ «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата» от 26 октября 2022 года № 358″ от 28 декабря 2023 года № 365.
Дата публикации: 18:45, 12-06-2024
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