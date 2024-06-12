Своими глазами

В Бишкеке с 30 сентября по 5 октября этого года пройдут открытые детские Дельфийские игры государств-участников Содружества Независимых Государств.

Организуют их столичная мэрия, управление культуры, Дельфийский комитет КР при поддержке исполнительного комитета СНГ, Межпарламентская ассамблея.

Игры проводятся для практического развития Дельфийских игр как высшего форума искусств, содействия сохранению и развитию национальных культур, поощрения межкультурного диалога, укрепления связей между странами, сотрудничества молодёжи и детей, творческой интеллигенции и учебных заведений стран Содружества в гуманитарной сфере, совершенствования форм эстетического воспитания и художественного образования, содействия профессиональному росту молодых деятелей культуры, развития событийного туризма и креативных индустрий.

Для более подробной информации можно обратиться по номерам:

l главный специалист отдела по работе со структурными подразделениями управления культуры столичной мэрии — Зулайка Бапанова: +996 700 920460, kultura-2022@mail.ru;

l специалист отдела развития социальной сферы и государственного языка управления политики развития города — Аида Рахимова: +996 702856356, aida.rahimova1@gmail.com;

l председатель исполкома Дельфийского комитета — Татьяна Масиевская: +996 555 941 204, masievskaya@list.ru.;

l электронная почта: delphickg2015@mail.ru. Официальный сайт: www.bishkek.gov.kg.

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