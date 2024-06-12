Тридцать лет спустя: полёт нормальный

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В Стамбуле состоялась официальная встреча председателя правления ОАО «МАМ» Манасбека Самидинова и генерального директора авиакомпании Turkish Airlines, члена мирового авиационного альянса Star Alliance Билала Экши. В этот альянс входит около 30 мировых ведущих авиакомпаний мира.
Стоит отметить, что эта встреча состоялась впервые за последние 30 лет. Достигнута договорённость о тесном сотрудничестве ОАО «МАМ» и авиакомпании Turkish Airlines. Манасбек Самидинов и Билал Экши обсудили перспективы совместной работы, что позволит укрепить позиции обеих компаний на международном рынке авиационных перевозок.
Дата публикации: 18:45, 12-06-2024
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