Тридцать лет спустя: полёт нормальный

В Стамбуле состоялась официальная встреча председателя правления ОАО «МАМ» Манасбека Самидинова и генерального директора авиакомпании Turkish Airlines, члена мирового авиационного альянса Star Alliance Билала Экши. В этот альянс входит около 30 мировых ведущих авиакомпаний мира.

Стоит отметить, что эта встреча состоялась впервые за последние 30 лет. Достигнута договорённость о тесном сотрудничестве ОАО «МАМ» и авиакомпании Turkish Airlines. Манасбек Самидинов и Билал Экши обсудили перспективы совместной работы, что позволит укрепить позиции обеих компаний на международном рынке авиационных перевозок.

Автор: -