Защитная реакция

Заместитель акыйкатчы (омбудсмена) Жанибек Жоробаев и глава Национального офиса УВКБ ООН в КР Елена Гусева провели переговоры. Обсуждены мероприятия по защите прав и свобод человека.

Стороны договорились об усилении взаимодействия по защите прав и свобод беженцев, а также лиц, ищущих убежище. По итогам встречи Институтом акыйкатчы и УВКБ ООН подписан документ о совместных мероприятиях на ближайшую перспективу. Предусмотрена совместная оценка нужд и потребностей беженцев, лиц, ищущих убежище, и лиц без гражданства.

Жоробаев выразил признательность главе Национального офиса УВКБ ООН за содействие: «Защита прав и свобод беженцев, а также лиц, ищущих убежище, всегда стоит в особом фокусе Института акыйкатчы. Этот вопрос имеет особую значимость, и нам, конечно, ещё предстоит немало сделать в этом направлении. Мы с вами сегодня подписали важный документ, который позволит эффективно оказывать помощь. В частности, в документе чётко прописаны наши совместные шаги по оказанию помощи беженцам в реализации их прав».

Жоробаев подчеркнул, что институт на постоянной основе проводит мониторинг защиты прав и свобод этнических кыргызов, которые переселились из других стран: «Институт омбудсмена детально изучил проблемы кайрылманов, с которыми они сталкиваются после переселения на историческую родину. Часто это бывает нарушение прав человека. И такая ситуация вызывает у нас тревогу. Тем не менее нашими сотрудниками принимаются все меры для восстановления их нарушенных прав», — отметил заместитель акыйкатчы.

Глава Национального офиса УВКБ ООН Елена Гусева подчеркнула, что интересы и ценности двух организаций по обеспечению защиты прав и свобод беженцев и лиц, ищущих убежище, совпадают: «Выражаю уверенность, что наши совместные усилия дадут эффективный результат для обеспечения защиты прав и свобод этих лиц».

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