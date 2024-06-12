Слово дипломата

Представители внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Пакистана, заместитель главы МИД Кыргызстана Эркебек Аширходжаев и его пакистанский коллега Мухаммад Салим обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан Пакистана.

Дипломаты обсудили вопросы, касающиеся безопасности граждан и студентов Пакистана во время пребывания их в Кыргызстане.

Эркебек Аширходжаев заверил, что на сегодняшний день со стороны Министерства внутренних дел принимаются объективные и всесторонние меры по обеспечению стабильности и безопасности граждан как Кыргызской Республики, так и иностранных государств, находящихся на территории Кыргызской Республики, в особенности студентов.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммад Салим поблагодарил Министерство внутренних дел Кыргызстана за своевременно принятые меры по стабилизации ситуации и обеспечению безопасности студентов.

Также представитель МИД Пакистана проинформировал кыргызскую сторону о том, что посольством этой страны и Министерством иностранных дел через СМИ и интернет-сайты проводится разъяснение для студентов и граждан Пакистана, которые собираются на работу в Кыргызстан, о том, что ситуация стабилизировалась, и в республику можно ехать без опасений.

Кроме этого, правоохранительные органы КР усилили меры безопасности в местах проживания студентов из Пакистана.

Мухаммад Салим отметил, что студенты являются связующим звеном, своеобразным мостом, с помощью которого в будущем могут строиться отношения между государствами. И пригласил молодёжь Кыргызстана на обучение в Пакистан, отметив, что у них в стране хорошо развито обучение экономическим специальностям и инженерии.

Автор: -