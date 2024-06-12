Садыр Жапаров: «Я готов выступить арбитром в вопросе взаимодействия бизнеса и государства»

Президент Садыр Жапаров встретился с предпринимателями по вопросу внедрения и использования контрольно-кассовых машин, электронных товарно-транспортных накладных, электронных счетов-фактур.

Глава государства отметил, что государство в последние три года уделяет особое внимание реализации социальных программ, финансируемых из бюджета, который в основном формируется за счёт налогов и таможенных пошлин.

В связи с этим, как подчеркнул Садыр Жапаров, внедряемые проекты по цифровизации услуг налоговых органов направлены на сокращение теневой экономики, повышение участия потребителей и налогоплательщиков в борьбе с недобросовестной конкуренцией, на укрепление доверия между государством и бизнесом, а также на улучшение инвестиционного климата в стране. Он напомнил, что ранее даны поручения профильным госорганам по снижению возможностей уклонения от уплаты налогов, повышению прозрачности бизнес-процессов и увеличению сбора налогов. Учитывая большую роль предпринимателей в этом вопросе, Садыр Жапаров отметил важность проведения данной встречи, на которой предприниматели смогут получить исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Кроме того, председатель Кабмина Акылбек Жапаров, обращаясь к участникам встречи, рассказал, что в целях улучшения сбора налогов проводятся модернизация налоговой системы, борьба с коррупцией, повышаются прозрачность и соблюдение налогового законодательства.

Он отметил, что по итогам проведённых встреч все предложения предпринимателей учтены. Также в соответствующие нормативно-правовые акты внесены изменения, закреплены специальные режимы в Налоговом кодексе.

В свою очередь представители бизнес-сообщества, приглашённые на встречу, выразили поддержку проводимой налоговой реформе и сообщили, что граждане, осуществляющие торговую деятельность, готовы к применению контрольно-кассовых машин. Вместе с тем они обратились к Президенту с просьбой рассмотреть возможность отсрочки введения штрафов за неиспользование электронной товарно-транспортной накладной.

Председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов подчеркнул, что штрафы за неприменение электронных товарно-транспортных накладных приостановлены до 1 января 2025 года. Кроме того, предприниматели сообщили о возникающих трудностях при использовании нововведений налоговой службы.

Заслушав информацию, глава государства поручил усилить разъяснительную работу с предпринимателями и организовать постоянное присутствие специалистов налоговых служб на всех рынках страны для предоставления консультаций. Государство должно создать все условия для сокращения теневой экономики. В этом направлении важно обеспечить прямой диалог с бизнесом. Садыр Жапаров, акцентировав, что бизнес — это главная движущая сила экономического развития страны, выразил готовность выступить арбитром в вопросе взаимодействия бизнеса и государства.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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