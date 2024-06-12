Только вперёд

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров присутствовал на мероприятии, посвящённом столетию образования Министерства финансов.
Он рассказал собравшимся об истории ведомства, отметив, что за это время госорганом руководили 34 министра. Глава Кабмина также сообщил об экономических достижениях на сегодняшний день. В 2020 году консолидированный бюджет составлял 247,8 млрд сомов, в прошлом году — 577 млрд сомов, к 2024 году прогнозируется 660 млрд сомов, рост за 2,5 года, или 400 млрд сомов.
Он отметил, что в эпоху глобализации, технологических революций необходимо предпринять ещё большие усилия в отрасли.
За вклад в развитие финансово-экономической сферы 11 работников наградили почётными грамотами Кабинета министров.
Дата публикации: 18:45, 12-06-2024
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