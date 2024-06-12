С Днём работника лёгкой промышленности!

Президент Садыр Жапаров поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники лёгкой промышленности!

Уважаемые ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сектор лёгкой промышленности, составляющий значительную часть промышленного производства нашей страны, занимает важное место в развитии нашей экономики, оказывая большое влияние на общий объём национальной продукции.

Отрадно, что в современной конкурентной среде наши предприятия лёгкой промышленности уделяют особое внимание спросу на потребительском рынке, увеличивают ассортимент, используют передовые технологии. В настоящее время лёгкая промышленность в нашей стране занимает ведущее место по количеству рабочих мест в сфере обрабатывающей промышленности и вносит большой вклад в решение социальных проблем государства. Благодаря профессиональной работе высококвалифицированных специалистов этой отрасли мы получили возможность приобретать качественную продукцию отечественного производства. Наш национальный бренд «Сделано в Кыргызстане» известен не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Мы высоко ценим ваш вклад в экономику нашей республики, в улучшение условий жизни нашего народа. Государство продолжит создавать необходимые условия для развития лёгкой промышленности. При этом от предпринимателей лёгкой промышленности ожидается использование цифровых технологий в производстве, поддержание экологической безопасности технологических процессов, экономия ресурсов и повышение экономической и стратегической безопасности государства.

Сегодня, наряду с постоянной модернизацией лёгкой промышленности, очень важно наращивать темпы производства и повышать производительность труда. Лёгкую промышленность Кыргызстана, включающую переработку хлопка, текстильную, швейную, обувную, кожевенную, меховую и шерстяную отрасли промышленности, ждут большие перспективы развития и роста. Эти сегменты отрасли представляют значительный потенциал для нашей страны.

Уважаемые работники лёгкой промышленности, заслуженные ветераны, внёсшие особый вклад в развитие отрасли, ещё раз поздравляю вас с профессиональным праздником!

Хочу выразить вам признательность за ваше высокое профессиональное мастерство, творческий подход к делу и неустанный труд. Желаю всем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть ваш труд сопровождается большим успехом, покоряйте новые вершины и прославляйте нашу республику!»

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