Наперсница идей вновь зовёт к себе друзей

Во Всеволожске в музее-усадьбе «Приютино» прошёл традиционный фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных». Праздник выдался тематическим, в этом году Россия празднует особую дату — 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Для кыргызстанцев Пушкин, как и для всех граждан бывшего СССР, — это светило мировой литературы. Поэтому, когда у меня появилась возможность побывать на творческом мероприятии, не раздумывал, сразу поехал. Санкт-Петербург, наверное, один из немногих российских городов, имеющих возможность похвастаться достопримечательностями, где любил бывать великий поэт. Одно из таких знаковых мест — именно эта земля. Она представляет собой редкий образец усадебного комплекса ХIХ века. Из-за отсутствия достаточных средств её строительство велось в течение двух десятилетий. К 1805 году построена мыза «Приютино». В 1806 году состоялся первый большой театрализованный приём в честь именин хозяйки, которые отмечались затем ежегодно 5 сентября. Интересен и ландшафтный парк с озёрами и прудами, очень красивый и атмосферный. Здесь и сегодня растут старинные дубы, под сенью которых прогуливались именитые гости. По-прежнему стоит камень, установленный Алексеем Олениным в память сына Коли, погибшего в битве при Бородино.

Безутешный от пережитого горя отец установил его на месте дубка, посаженного Николаем и засохшего в год гибели сына. Он сохранился до наших дней. Сегодня сюда приходят люди, чтобы почтить павших героев войны 1812 года. Два остальных исполина по-прежнему радуют глаз. Если бы эти деревья могли говорить, сколько интересного они могли поведать людям.

Глава семьи Алексей Николаевич был человеком всесторонне образованным, глубоким знатоком и собирателем памятников древнерусской и античной культуры, археологом, художником.

Одухотворённый жизненный уклад этой загородной резиденции породил такое явление, как усадебная культура. В разные годы здесь гостили поэты Державин, Батюшков, Жуковский, Вяземский, Грибоедов, Крылов и многие другие. У большинства из них остались тёплые воспоминания о пребывании в этом месте. Конечно, неотделимо от этого культового места имя великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он часто бывал здесь после окончания лицея и даже был влюблён в младшую дочь Алексея Оленина — Анну. Пушкин знал её ещё ребёнком. Их знакомство произошло в конце 1810-х годов, когда поэт стал бывать здесь. В те годы гостеприимный дом в пригороде Санкт-Петербурга считался центром литературной и художественной жизни северной столицы. Он даже посвятил ей знаменитое стихотворение «Я вас любил». Мать противилась этому браку, считая, что буйная натура поэта не позволит дочери обрести счастье. После смерти Оленина усадьба много раз меняла владельцев, а события XX века чуть не уничтожили её: во времена СССР во всех постройках создали коммунальные квартиры, которые потом расселили.

За несколько минут до начала мероприятия мне удалось поговорить с бессменной ведущей фестиваля Еленой Валеевой:

«Хорошо помню свой самый первый фестиваль в 2006 году. Он оказался дебютным не только для меня, но и для самого праздника. Будучи молодым работником культуры, а на тот момент я проработала во Всеволожском Доме культуры всего 6 лет, мне доверили ведение такого важного мероприятия — фестиваля национальных культур в «Приютино». Для сценического образа я сама сплела венок из полевых цветов, который потом стал моим талисманом. Нужно сказать, что это первый фестиваль в нашем районе, где собрались разные народности, чтобы представить свою культуру, рассказать о её красоте и своеобразии. Так сложилась палитра танцев и песен, исполнявшаяся под звучание уникальных народных инструментов. Завершился фестиваль трогательным хороводом дружбы артистов и всех зрителей. Сердце пело от счастья, ведь дарить людям праздник — это наша профессия».

И сегодня, как и много лет назад, в гостях у Олениных собрались представители разных народов, которые порадуют зрителей своими талантами. Дамы в роскошных, под старину, нарядах, гусары в красных доломанах лихо плясали мазурку. Звучат фанфары, на сцене появляются хозяин и хозяйка усадьбы, приветствуют гостей. В воздухе буквально витало преданье старины глубокой. Кульминацией момента стало появление персонажа в облике Александра Сергеевича Пушкина. В окружении свиты почитателей своего таланта, он прошёлся по следам великого поэта и позволил хоть на мгновение перенестись в прошлые века, посмотреть на праздник совсем другими глазами.

По задумке организаторов, вся площадь усадьбы делится на несколько артистических зон. В ней нашли приют поэты и музыканты. Они удобно расположились в гостиной. Вся обстановка в доме: картины, мебель из прошлого, хранят в себе прикосновения великих людей. В парке своё творчество демонстрировали народные коллективы.

«Этот фестиваль уже давно завоевал популярность. К нам приезжают не только со всего района, но из области и Санкт-Петербурга. Хотя это по-прежнему городское мероприятие, поистине уникальное место. Не зря сюда приходят творческие люди за вдохновением. Прежде всего, я не просто чиновник, а творческий человек, закончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Первую часть жизни провела как режиссёр массовых праздников. Я вместе с нашими творческими ребятами испытываю то же невероятное чувство соприкосновения не только к истории государства российского, но и мировой культуре и литературе. Это место уникально, после его посещения хочется творить. Наша задумка, чтобы на этих площадках выступало как можно больше коллективов, постоянно воплощается в жизнь», — говорит начальник отдела культуры Всеволожского муниципального района Дарья Воробьева.

В самой усадьбе своё творчество демонстрировали поэты, не только маститые, но и начинающие. Здесь звучали как стихи виновника торжества, так и стихотворения наших современников об А.Пушкине.

«Можно смело сказать, что находимся мы в святом месте. Здесь бывали все наши великие литераторы. Большую часть своей лирики, посвящённой прекрасному полу, Александр Сергеевич написал здесь. После посещения таких мест хочется творить. Ведь стихи не пишутся, они случаются. Написать можно много всего, а будут ли представлять они художественную ценность, вот в чём вопрос? Без лишней скромности хочу заметить, что я единственный поэт во Всеволожском районе, награждённый государственной наградой, медалью Пушкина. Поэтому считаю своим долгом в этот святой день находиться здесь», — рассказал Владимир Шемшученко.

…Праздник получился на славу. Его даже не омрачил хлынувший проливной дождь. Заряд хорошего настроения получили все.

Юрий КУЗЬМИНЫХ.

Фото автора.

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