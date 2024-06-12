И дивным видится родное…

Спокойные и радостные цвета в пейзажах родного иссык-кульского села. Магнитящие яркими красками и своей спелостью яблоки. Безмятежно спящие на свежескошенной траве девушки, зарисовки обычных деревенских изб, медленно перекатывающаяся на сельских дорожных ухабах подвода, доверху гружённая лесным хворостом.

Свыше тридцати удивительных картин талантливого художника Мелса Исахунова можно увидеть в одном из выставочных залов Национального музея изоискусства имени Г. Айтиева, где открылась персональная выставка мастера кисти «Моя душа — земля родная», приуроченная к его 70-летию. В каждом своём пейзажном мотиве автор стремится найти новое духовное начало и сделать его эмоциональным стержнем полотна. «Я природой живу и дышу, вдохновенно и просто пишу, растворяясь душой в простоте, я пишу на земле в красоте», — эти строки знаменитого поэта серебряного века Игоря Северянина очень созвучны с творчеством Мелса Исахунова. Родные автору места предстают на его выставочных работах очень красивой сказкой, и, действительно, вглядевшись в них, хочется именно так смотреть на мир, с позитивом. Его произведения как бы распахивают перед нашими глазами его любимое Прииссыккулье и очаровывают его неповторимостью.

Хороший кыргызский художник не будет во чтобы то ни стало стремиться за границу «на Лазурные берега». Сюжетов для работы в родной стране куда больше, и все они весьма притягательны и интересны. Так полагает и Мелс Исахунов, мастер пейзажной живописи и бытовых композиций. Замыслов у него всегда хватает: сотни сюжетов он замечает даже по дороге из родного ак-суйского села Таш-Кия в Каракол. Подлинную жизнь художник видит в самой деревне, где родился, вырос и живёт. За эти годы и собраны работы для юбилейной выставки. Близость нетронутой природы, прозрачные воды величавого Иссык-Куля, камышовые прибрежные заросли, величественные горные кряжи. И ещё — неповторимые закаты и рассветы, пронзительные ветра и внезапные дожди.

Исахунов чутко замечает все подарки природы и стремится их запечатлеть, что называется, «переработать натуру» и сохранить для людей красоту, как выражается он сам. В Таш-Кие для него — рай. Вдохновение для творчества и жизни живописец черпает в удивительных сельских пейзажах и родном доме. Каждое его произведение (а в персональной экспозиции 32 широкоформатных полотна) — это настоящее воплощение в искусстве того самого, отрадного, извечной мечты о простом человеческом счастье. Художник учится у великих мастеров, но прежде всего у самой природы. Он наследует приёмы реализма, пленэра и свои собственные. Пользуется всем инструментарием для обогащения своего художественного языка. Главное, ему есть, что сказать людям своим искусством. И это для художника имеет первостепенное значение.

Исахунов не разделяет свои работы. Каждая его картина — кусочек из жизни. А лучше, чем жизнь, создать что-либо сложно, уверен живописец. Холст может содержать масло, тушь, акварель или пастель, а техника может быть сложной смесью абстракционизма, импрессионизма и реализма. Сюжетные нюансы не столь важны, обычному посетителю выставки будет казаться, что картины обладают волшебными или гипнотическими эффектами — в них чувствуются естественность и мастерство. В своей мастерской художник пишет будущие произведения прямо в раме. Потом может забыть на них остатки краски, а на столе — выжатые тюбики. За несколько дней он способен создать большое полотно даже при жаркой погоде. Рисует всё, что видит, благодаря тренированной зрительной памяти может запомнить мельчайшие детали. Он не только «классический» художник, но и творческая личность, и это одна из знаковых фигур, создающих духовный образ страны.

Буквально самые первые работы художника характеризуют его как живописца, чутко улавливающего пульс времени и остро реагирующего на вызовы современности. Ключевая тема его творчества — повседневные дела, заботы и быт окружающих его людей. Для художника важны история и традиции его народа. Именно в их сохранении он видит залог высокой нравственности нации. Живописные полотна «Тандыр нан», «Красное яблоко», «Сенокосная пора», полотна «Мастерицы», «Свидание», «Хворост», «Моё село», «Моя душа», «Весна», «Ожидание гостей», «Мои мамы», «Пила», «Воспоминание», «Игра», «Жеребёнок», посвящённые сельской теме, неисчерпаемы и любопытны. Мелс Исахунов, запечатлевая вроде бы обыденные сцены жизни земляков и близких, представляет зрителю их повседневную жизнь глубоко значимой, ценной и удивительно гармоничной. В простые, несложные мотивы, взятые из окружающей повседневности, Исахунов вкладывает личное ощущение присутствия в них непреходящих законов вечности человеческого бытия. Работы художника есть сегодня в музеях и частных коллекциях 17 стран планеты.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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