Транспортные развязки

Транспортная политика и ключевые аспекты инфраструктурного развития рассмотрены на седьмом заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта, которое прошло в Ереване.

Обсуждены результаты исполнения отдельных мероприятий дорожной карты по реализации Основных направлений транспортной политики за 2021-2023 год. Совет руководителей принял соответствующие решения в отношении концептуальных подходов по подготовке нормативной базы в сфере гражданской авиации и синхронизации процедур оформления и выдачи спецразрешений при международных автоперевозках по евразийским транспортным коридорам.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев рассказал о подготовке проекта дорожной карты на 2024-2026 годы и предложил провести согласование отдельных пунктов этого документа. Стороны договорились включить в дорожную карту мероприятия по разработке проекта концепции развития контейнерных перевозок в государствах-членах Союза до 2035 года, по развитию сотрудничества в сфере науки и образования. Для рассмотрения сохраняющихся разногласий по созданию и функционированию общего рынка услуг воздушного транспорта запланировано совещание высокого уровня во второй половине июня этого года.

Также приняты важные решения по механизму и модели управления евразийскими транспортными коридорами. Поддержана инициатива главы Совета руководителей, министра по энергетике и инфраструктуре Арзыбека Кожошева по участию ЕЭК в работе координационных органов, действующих по соглашению о международном транспортном коридоре Север — Юг и соглашению о совместном развитии международных транспортных коридоров СНГ.

В отношении реализации соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб принят к сведению опыт проведения Беларусью и Россией эксперимента по применению навигационных пломб по отдельным категориям товаров.

По приглашению Совета руководителей в заседании принял участие заместитель председателя правления Евразийского банка развития Ярослав Мандрон. Он проинформировал о работе ЕАБР по финансированию транспортных проектов в странах ЕАЭС.

Совет руководителей обсудил концептуальные подходы к дальнейшей работе по соглашению о судоходстве и принял к сведению информацию Министерства транспорта РФ об упрощении выдачи разрешений на проход судов.

Кроме того, представители транспортных ведомств ЕАЭС ознакомились с реализацией проекта по информационному обеспечению транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС. Также был предоставлен отчёт о работе в 2023 году группы экспертов по авиационной безопасности и экспертной группы по безопасности полётов, их задачах на 2024 год. Обе группы созданы при Совете руководителей в качестве специализированных площадок для отраслевого обмена опытом и выработки предложений.

На очередном заседании Совет руководителей рассмотрит актуальные направления. Предложения члены Совета должны будут направить в ЕЭК до 31 августа.

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