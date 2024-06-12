Мужчины и женщины: гарантии равных прав

Министерство труда, социального обеспечения и миграции организовало очередной раунд региональных консультаций по гендерному равенству, который прошёл в Иссык-Кульской области.

И.о. министра Жылдыз Полотова приняла участие в режиме видео-конференц-связи. Она отметила, что консультации проводятся для совместной разработки проекта о внесении изменений в Закон «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин»:

— Этот проект разработан на основании указа Президента об инвентаризации законодательства и приведении НПА в соответствие с действующей Конституцией. Чтобы обеспечить полноценное и равноправное участие женщин в принятии решений на всех уровнях политической, экономической и социальной сфер, мы проводим широкий круг консультаций.

Ранее подобное мероприятие было организовано в Таласе, сегодня министерство продолжает обсуждение гендерного равенства с Иссык-Кульской и Нарынской областями. На очереди остальные области и конференция в Бишкеке уже на национальном уровне.

В мероприятии приняли участие депутат ЖК Камила Талиева, заместитель полномочного представителя Президента по Иссык-Кульской области Айнура Султанбаева, представители органов местного самоуправления, общественных организаций, занимающихся вопросами защиты прав детей, гендерного равенства, насилия и дискриминации.

Региональные конференции организованы при технической поддержке проекта «InKoom — содействие инклюзивному общественному развитию в Кыргызстане», реализуемого при финансировании Европейского союза, и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

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