Рисующие сердцем мечтатели

В мемориальном Доме-музее Семёна Чуйкова состоялось открытие художественной выставки детского рисунка «Мечтатели», посвящённой Международному дню защиты детей. Свои работы широкой публике представили воспитанники столичной школы рисунка и проектирования «Дом-Арт», которые совмещают академическое начало и современные тенденции искусства.

Школа открылась летом 2022 года, и за этот небольшой период уже обучила немало детей в различных направлениях искусства. Дружная команда педагогов — это действующие художники, архитекторы, искусствоведы, иллюстраторы, дизайнеры, которые постоянно участвуют в республиканских и региональных изобразительных смотринах, фестивалях, конкурсах, тем самым вдохновляя и мотивируя своих одарённых питомцев в самом начале их творческого пути. Организаторы выставки целиком посвятили её детскому творчеству — самому непосредственному и искреннему взгляду на окружающий мир.

В экспозиции представлено более ста работ, воспитанников школы от 6 до 17 лет. В ней — живопись, графика, графический дизайн, иллюстрации, работы декоративно-прикладного жанра, стрит-арт, комиксы. Словом, самые разные стили и направления: классические, современные, актуальные. Масштабное выставочное собрание показывает, что юные авторы находятся в хорошей форме, чувствуют актуальные тенденции в искусстве, но вместе с тем владеют и классическими методами. Каждый ребёнок по определению творец, и то, что только единицы из множества детей могут реализовать свой творческий потенциал, не вина или недостаток таланта большинства из них. Во многом в этом повинны мы, взрослые. «Это не твоё!» — одной такой запретительной фразой можно в самом зародыше уничтожить детское желание творить. Поэтому каждый шанс, предоставленный им для самореализации в какой-либо сфере — музыке, живописи или в других творческих направлениях, — это маленький шаг навстречу тому, чтобы подобную тенденцию как-то переломить.

Выставка создаёт особую атмосферу пространства для детского вдохновения и творчества, удивительной красоты, света, звука, цвета и безбрежной фантазии. Всё собрание детских работ похоже на космос цветных снов и озарений. Ощущение такое, что ты внутри цвета и света, который открывает людям какие-то совершенно удивительные творческие возможности. Юные дарования в красках и образах смогли отобразить то, что мы с вами понимаем чувствами. Это, безусловно, явление творческой жизни, культуры, которая всегда несёт красоту. Невозможно с холодным сердцем воспринимать выставленные в музейной экспозиции работы, потому что какая-то из них обязательно находит в нас свой отклик. Мы останавливаемся перед художественными творениями детей и начинаем размышлять. У нас возникают контакт и энергообмен с мыслями, чувствами юного автора. Но это не просто работы, художественные творения: они ещё несут глубокую философскую мысль, что, собственно, и заставляет нас размышлять. Сложившееся представление о том, что настоящее искусство можно создать, только когда человек вырос и стал зрелым мастером, не соответствует действительности. Нередко дети изображают то, что взрослому не дано.

Изобразить правильно — вовсе не значит изобразить истину. Технически не очень выразительная работа может нести глубокий смысл и отражать реальность, которую мы чувствуем сердцем. Поэтому рисунки, представленные на выставке «Мечтатели», — это явление художественной жизни, произведения художественной культуры, и к их авторам надо относиться как к творцам, которые в изобразительных образах выражают глубокие смыслы. Такие дети способны чувствовать иное. Они чутко воспринимают тонкие миры, более ярко и непосредственно, более верно, чем взрослые, которые нередко озабочены какими-то житейскими проблемами. У ребёнка ярче, чем у нас, сны и переживания. Мы, взрослые, для них — прошлое, а они для нас — будущее. Поэтому важно, чтобы наши дети мечтали! Если не будет мечты, то мы как общество не будем развиваться. Само открытие детской выставки во взрослом музее даёт детям огромный импульс для дальнейшего творчества. Любой взрослый художник гордится тем, что его работа представлена в музее. Ведь это достижение определённой планки, высоты, когда музей принимает и экспонирует его работы.

Когда смотришь на рисунки Софьи Шумиловой, Алии Балтабаевой, Сони Джумагуловой, Юлии Ли, Милены Алдашевой, Амира Азизбаева, Ярослава Пашинского, Дианы Цой, Веры Гарвиной, Айданы Рыскуловой, Георгия Шалаева и других юных дарований, то чувствуешь, сколько творческой силы у детей, написавших сердцем эти картины: это сила нравственности, красоты, чистоты, нежности. Но эти рисунки не только сердечные, но и мудрые. Здесь нет никакой агрессии, они созданы различными материалами, и все абсолютно разные. Ведь каждая работа — это бриллиант, бесценный дар, открытие. Хотелось бы, чтобы эту удивительную детскую выставку увидело как можно больше людей — детей, родителей, педагогов и просто любителей прекрасного.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Игоря САПОЖНИКОВА.

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