Объявление о закупке ТРУ

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.
2. Предмет закупки:
Лот №4 – Инструменты (7 624 $)
Лот №5 – Кухонное оборудование (45 976 $)
12.06.2024 г. – (08:00) начало тендера,
19.06.2024 г. – (09:00) окончание приема предложений и тендерных документов.
19.06.2024 г. — вскрытие ценовых предложений.
3. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:
3.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).
3.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.
3.3. Условие поставки:
Лот №4,5 DDP Бишкек (Incoterms 2010)
3.4. Срок актуальности предложения – 30 календарных дней.
4. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (slovo.kg).: +996 (312) 392332 (195 доб.), моб. 0770 000 278, nurgazy.taalai@kazminerals.com, Таалай уулу Нургазы.
Электронный портал: https://tender.kazminerals.com/BZM/Tender
5.1. Требуемый срок заключения договора — не более 10-ти дней с момента извещения потенциального победителя.
5.2. Опыт поставок аналогичных ТРУ.
5.3. Завод-изготовитель или представитель завода по лоту №5 с услугой по пусконаладке.
5.4. Неделимость лота.
5.5. Условие оплаты — 100% по факту поставки в течение 60 календарных дней.
Приложение
Дата публикации: 13:00, 12-06-2024
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