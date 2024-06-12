Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калык Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

Лот №6 – Закуп автошин (5 811,26$)

3. 12.06.2024 г. (с 8–00) — начало тендера,

19.06.2024 г. (до 9–00)- окончание приема предложений и тендерных документов.

19.06.2024 г.— вскрытие ценовых предложений.

4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Статус: Завод изготовитель, официальный представитель/дилер.

5. Условия поставки:

Лот №6 – DDP склад Бишкек (ул. Кулатова 8), срок поставки по лоту до 60 календарных дней с момента подписания Договора.

6. Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана ( slovo.kg )т ел.: +996 (312) 585858 (39 197 доб.), моб . 0556 773 886, Arthur.kim@kazminerals.com Ким Артур.

7. Особые условия:

7.1. Опыт поставок аналогичных товаров.

7.2. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.3. Оплата — 100% по факту поставки. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.4. Неделимость лота.

Приложение

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