Объявления о закупке ТРУ

1. Адрес: ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak», Кыргызская Республика, 720010, г. Бишкек, ул. Калыка Акиева, 109.

2. Предмет закупки:

Лот № 1- Подшипники (2 413$)

Лот № 2- Электроматериалы (17 525$)

Лот № 3- Устройство для системы светофорного управления (2 9015$)

3. 12.06.2024г. (с 8-00) — начало тендера,

19.06.2024г. (до 9-00)- окончание приема предложений и тендерных документов.

19.06.2024г.— вскрытие ценовых предложений.

4. Обязательные требования, которые необходимо включить в ценовое предложение:

4.1. Цена в кыргызских сомах (для резидента КР).

4.2. Цена с учетом всех предусмотренных налогов и сборов.

4.3. Возможность досрочной поставки.

5. Условия поставки:

Лот №1 –DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №1- до 60 календарных дней

Лот №2 –DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №2- до 120 календарных дней

Лот №3 –DDP Бишкек (Incoterms 2010), срок поставки по лоту №3- до 120 календарных дней

6. «Подробная информация по условиям конкурса, инструкций, списка лота размещена на сайте Слово Кыргызстана (http://slovo.kg). т ел.: +996 (312) 580058 (39194 доб.), моб. +996 (777) 959 542, ulugbek.kyshtobaev@kazminerals.com, Улугбек Кыштобаев.

Электронный портал: http://tender.kazminerals.com/BZM/Tender

7. Особые условия:

7.1. Требуемый срок заключения договора — не более 15 дней с момента извещения потенциального победителя.

7.2. Оплата — 100% по факту поставки.

7.3. Опыт поставок аналогичных ТРУ более 3-х лет

7.4. Неделимость лота.

7.5. Срок оплаты 60 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя.

7.6. Официальный представитель/дилер завода (Лот №1, Лот №3)

Приложение

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