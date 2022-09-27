Продбезопасности ничего не угрожает

В условиях санкций и прогнозируемого дефицита продуктов питания Евразийский экономический союз имеет все шансы стать ключевыминструментом обеспечения региональной продовольственной безопасности. К такому выводу пришли участники круглого стола «Интеграционные экономические тренды 2022 года: предварительные итоги председательства Кыргызстана в ЕАЭС».

Дискуссия, целью которой стало обсуждение предварительных итогов деятельности ЕАЭС в текущем году под председательством КР, а также ключевых векторов сотрудничества внутри объединения, организована Центром экспертных инициатив «Ой Ордо» в партнёрстве с Министерством экономики и коммерции и общественным фондом «Евразиялык Муун» (Евразийское поколение).

Стоит отметить, что в рамках ЕАЭС уже принят ряд эффективных антикризисных мер, например, снижены ставки ввозных таможенных пошлин и обеспечены тарифные льготы на товары критического импорта, что позволяет прогнозировать минимальные последствия надвигающегося мирового продовольственного кризиса для стран ЕАЭС.

— Несмотря ни на что, продовольственная безопасность стран — участниц союза обеспечена, поскольку мы не закрылись друг от друга. Хорошим уроком в этом плане для нас являлась пандемия, во время которой происходила аналогичная ситуация. Этот опыт мы и распространили в этом году. Согласно статье 29 Договора о ЕАЭС, для обеспечения национальной безопасности каждая страна имеет право ограничить товарные потоки как на импорт, так и на экспорт, чем и воспользовалась Россия, установив запрет на вывоз некоторых продовольственных товаров. В основном это касалось сырья. Но ни одна из стран ЕАЭС не почувствовала эффекта от таких мер, поскольку практически сразу все собрались за столом переговоров и решили этот вопрос, — рассказал завотделом по делам ЕАЭС администрации Президента Эльдар Алишеров.

По его словам, решён вопрос и с сахаром, и с зерном. И эта ситуация является результатом действий, осуществлённых не только на площадке ЕЭК, но и внутри государств.

— Могу констатировать, что решения исполнительной власти Кыргызстана также способствуют росту нашей экономики и торговли. Так, мы успели завезти зерно до запрета, который ввела российская сторона, благодаря чему обеспечили сырьём заводы. Сейчас у нас работают 26 мукомольных предприятий, тогда как в 2019 году функционировали только три из них.

Хочу отметить, что ситуация меняется не только благодаря поставкам сырья, но и внутренним налоговым преференциям — обнулению НДС и т. д. Это дало возможность мукомолам конкурировать на внутреннем рынке с внешними поставщиками, — отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что на данный момент вопрос поставки российского зерна полностью решён, причём не только на этот, но и на последующие годы.

— Кроме того, Минсельхоз прогнозирует, что в ближайшее время республика сможет на 60% обеспечивать себя собственным сырьём благодаря российской стороне, предоставившей семена зерновых, которые позволят выращивать в Кыргызстане пшеницу с высоким уровнем клейковины, — рассказал представитель администрации Президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что по некоторым другим товарам возник дефицит, учитывая импортозависимость стран ЕАЭС по этим позициям.

— Санкции Запада в отношении России привели к нарушению логистических цепочек и товарных потоков. И это Кыргызстану, например, принесло как минусы, так и плюсы. Тем более что на площадке ЕЭК обнулили пошлины и предоставили льготы на 1 310 товарных позиций. От нашей стороны подано примерно 750 товарных позиций, из них принято 520. Данные меры приняты для обеспечения внутреннего спроса на эти товары и поддержки бизнеса и в этот непростой период, то есть сейчас, данные деньги бизнес может направить в свой оборот. Кроме того, облегчена ситуация с выплатой пошлин, — пояснил Э. Алишеров.

Он также обратил внимание, что, по предварительным данным, рост ВВП Кыргызстана за январь-август текущего года составил 8%, превысив показатели допандемийного периода. Аналогичная ситуация и с денежными переводами кыргызских граждан, работающих за рубежом. За шесть месяцев нынешнего года объёмы переводов превысили $1,55 млрд. — это на 100 с лишним млн. больше, чем в прошлом году.

— Если учесть, что на протяжении последних нескольких лет наши граждане ежегодно переводили в республику из-за рубежа $2,5-2,7 млрд., то можно констатировать, что падения по переводам нет, несмотря на пессимистичные прогнозы начала года, когда говорилось, что закрытие малого и среднего бизнеса в России приведёт к проседанию сферы услуг, в связи с чем большинство наших граждан останутся без работы, — проинформировал чиновник.

В этой связи он подчеркнул, что итоги семи месяцев говорят о том, что мировая геополитическая и геоэкономическая ситуация сильно повлияла на экономику стран ЕАЭС, включая Кыргызстан, но сегодняшнюю ситуацию нельзя назвать удручающей, как многие эксперты и аналитики прогнозировали в начале года.

— Как только мы немного оправились от потрясений пандемии, последствия которой наблюдались на протяжении всего 2021 года, начались события на Украине. Отмечу, что прогнозы в этой связи были неутешительными. Многие эксперты опасались, что экономика начнет рушиться, логистика потеряется и т. д. Однако, несмотря на сложности, возникшие в начале года, итоги последних шести месяцев показали, что ВВП Евразийского экономического союза вырос на 3,6%, — добавил Э. Алишеров.

Во время дискуссии отмечено, что росту ВВП способствует расширение международного сотрудничества ЕАЭС, поскольку нахождение новых партнёров позволяет странам-участницам диверсифицировать рынки сбыта своей продукции.

Как отметил директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо», политолог Игорь Шестаков, создание ЕАЭС показало не только эффективность взаимодействия государств-членов между собой, но благоприятно сказалось на их внешнеэкономической деятельности.

— Не секрет, что сегодня к евразийскому объединению проявляют большой интерес, продолжая работу по либерализации торговли, такие страны, как Китай, Индия, Иран, а также государства Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Успешно действуют зоны свободной торговли с Вьетнамом и Сингапуром. Мы знаем, что Узбекистан присоединился в качестве наблюдателя, что тоже, наверное, играет важную роль в интеграционных процессах.

Он обратил внимание, что 2021 год стал для ЕАЭС рекордным в плане товарооборота, достигшего $72,6 млн., и это, несмотря на то, что в пандемийном, 2020-м, экономика находилась практически в парализованном состоянии. При этом он предполагает, что итоги текущего года покажут ещё более высокие показатели. Важную роль евразийская интеграция, по мнению эксперта, будет играть и в плане обеспечения региональной продовольственной безопасности.

— Председательство Кыргызстана совпало с геополитической турбулентностью, при которой сложилась ещё более экстремальная геополитическая и геоэкономическая ситуация, чем в период пандемии. Однако наша республика благополучно справилась со своей миссией. Мы провели первый Евразийский экономический форум, в котором приняли более 2,5 тыс. человек из 25 стран мира. Я думаю, это мероприятие задало новые тренды нашего интеграционного объединения. Одним из них станет создание агропродкорпораций. Сегодня многие прогнозируют продовольственный кризис, на который, в определённой степени влияют российско-украинские события, но у Евразийского союза есть ресурсы для создания определённой подушки безопасности. Если пройтись по нашим крупным торговым сетям, то можно увидеть, что дефицита продуктов пока не наблюдается. Уверен, что благодаря возможностям ЕАЭС дефицита продовольствия и дальше не будет, — поделился мнением эксперт.

Он также отметил, что не менее актуальным вопросом сегодняшней евразийской повестки является внедрение собственной платёжной системы внутри объединения.

— В связи с тем, что Россия отключена от системы SWIFT, эта тема тоже достаточно активно обсуждается. О том, что необходимо переходить на расчёты в национальных валютах, говорил и председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров. Сегодня данный процесс активно продвигается, о чём свидетельствует структура денежных переводов. Несмотря на то что, начиная с 2020 года, нас всё время пугали, что сначала пандемия, а теперь санкции лишат Кыргызстан возможности получать переводы, деньги в нашу республику, как и в другие страны ЕАЭС, по-прежнему поступают без каких-либо проблем, — рассказал И. Шестаков.

Актуальным считает эксперт и вопрос дедолларизации взаимных расчётов в рамках ЕАЭС: «С момента создания союза доля национальных валют при взаиморасчётах превысила 70%, а в 2022 году достигла показателя 74%».

В свою очередь замминистра экономики и коммерции Вероника Исаева рассказала о том, что в настоящее время в рамках союза ведётся серьёзная работа по развитию кооперационных связей, основанных на принципах сквозной промышленности.

— Во время событий, которые происходят на Украине, и ввиду санкций, введённых Западом против России после их начала, страны ЕАЭС достаточно серьёзно ощутили уровень импортозависимости. Мы осознали тот факт, что на самом деле даже на региональном уровне не производим продукты, которыми могли бы полностью обеспечить свою жизнедеятельность. Именно поэтому сегодня все усилия направлены на развитие финансирования промышленных интеграционных проектов, способных создать нам экономическую безопасность за счёт промышленного производства и переработки основных продуктов потребления населения. Кооперация должна дать сильнейший толчок в процессе импортозамещения на евразийском рынке в плане выпуска какого-то продукта, который можно будет назвать продуктом союза с большой долей собственного производства, — отметила замминистра.

Она напомнила, что в январе текущего года Кыргызстан принял эстафету председательства в органах ЕАЭС. Президент нашей республики воспользовался своим правом и выступил с обращением к членам Высшего Евразийского экономического совета, обозначив приоритеты, в том числе заложенные в стратегических документах развития экономической интеграции до 2025 года.

— В частности, речь шла об обеспечении принципа четырёх свобод, выработке и внедрении эффективных мер и механизмов для оперативного наращивания сотрудничества в промышленной и агропромышленной сферах. О разработке и реализации совместных проектов по импортозамещению, создании и развитии транспортной инфраструктуры, а также расширении международного сотрудничества, — напомнила В. Исаева, отметив, что на площадке ЕЭК на сегодняшний день проводится соответствующая работа по реализации указанных целей и задач.

О том, что председательство Кыргызстана в ЕАЭС пришлось на очень непростое время, обратил внимание в своём выступлении и директор Департамента экономической дипломатии МИД Авазбек Атаханов.

— Международное объединение — это такой организм, призванный очень гибко реагировать на внешние вызовы и угрозы. И 2022-й оказался достаточно сложным именно с этой точки зрения, потому что определённые положения договора уже не отвечали вызовам сегодняшнего дня. В этом плане Кыргызстан, как председатель, смог не только сформировать повестку дня, способствуя обсуждению этих вопросов, но и не допустил того, чтобы в нашем союзе страны разбежались в разные стороны. Да, возникали острые моменты на всех совещаниях, но наши представители очень дипломатично эти вопросы откладывали, поручали экспертам, чтобы страновые позиции привести в соответствие общим евразийским интересам, — пояснил дипломат.

Он отметил, что последствия пандемии, как и факторы, появившиеся в начале этого года, не могли не отразиться на деятельности ЕАЭС, что в свою очередь значительно осложнило задачу Кыргызстана по проведению международных мероприятий.

— Между тем на встрече в Чолпон-Ате, прошедшей 26 августа, главы правительств стран ЕАЭС и стран-наблюдателей подчеркнули, что наша республика успешно выполняет свою роль. Выстроить согласованную повестку, рассмотреть её и принять решение — это вообще сложный процесс, а нам, помимо всего прочего, приходилось лавировать между острыми вопросами и позициями стран по ним, — поделился А. Атаханов.

Говоря о предварительных итогах председательствования Кыргызстана в ЕАЭС, он прежде всего подчеркнул, что все мероприятия, инициированные кыргызской стороной, проведены, поставленные задачи успешно выполнены.

— Мы впервые в рамках ЕАЭС организовали ряд очень важных инициативных мероприятий — Евразийский экономический форум и Молодёжный форум. В целом, несмотря на внутренние проблемы, Кыргызстан со своей демократической, достаточно свободной позицией способствовал тому, что открыто обсуждены очень важные вопросы и принят целый ряд важных решений, нацеленных на дальнейшее успешное существование и развитие евразийской интеграции, — добавил представитель МИД.

Также отмечено, что некоторые оппоненты евразийской интеграции всё активнее выступают за выход Кыргызстана из ЕАЭС. Однако, по мнению экспертов, такие призывы противоречат интересам республики.

— Один из объективных факторов, способствующих экономическому развитию Кыргызстана, — участие в интеграционных объединениях, причём со странами, с которыми наша республика имеет общие границы. Именно поэтому нам необходимо состоять в ЕАЭС и быть его активным участником, поскольку нам это выгодно, — подчеркнула экс-вице-премьер-министр, общественный деятель Эльмира Ибраимова.

По её словам, существующие на сегодняшний момент в рамках ЕАЭС проблемы — это естественное явление, учитывая, что Евразийский экономический союз — организация, которая пока только начинает структурироваться.

— Многие вопросы и документы нуждаются в отработке. Но даже в идеально отлаженном объединении всё равно возникнет много споров и недопонимания, что показывает пример того же Европейского союза. Поэтому мы должны оставаться в ЕАЭС, хотя бы исходя из структуры нашего товарооборота. А то, что у нас имеются проблемы с некоторыми государствами — членами интеграционного объединения, так это решаемый вопрос. Над ним нужно серьёзно поработать, учитывая при этом тот факт, что выход из союза не только не станет способствовать решению существующих проблем по прохождению наших товаров через границу Казахстана, но и, скорее всего, усугубит ситуацию, — поделилась мнением Эльмира Ибраимова.

Поддержал эту мысль и эксперт по международным вопросам Байкадам Курамаев, считающий, что если и пересматривать вопрос участия Кыргызстана в ЕАЭС, то только в сторону углубления сотрудничества в рамках данного объединения.

— На протяжении всех 30 лет независимости нашей республики Россия оказывала кыргызской стороне всяческую экономическую помощь, которая сильно влияла на стабильность нашей экономики. Поэтому сейчас взять и на популистской волне поставить вопрос об участии КР в данном интеграционном объединении, я думаю, как минимум экономически невыгодно, учитывая, что Российская Федерация является ключевым стратегическим партнёром нашей страны. Кроме того, мы состоим не только в ЕАЭС, но и в ОДКБ, обеспечивающей безопасность Кыргызстана, который фактически не имеет собственного военного потенциала, чтобы самостоятельно противостоять внешним угрозам и агрессорам. Поэтому я думаю, что никоим образом не должен стоять вопрос о выходе из ЕАЭС, — отметил спикер.

По прогнозам ряда экспертов, в ближайшее время в США и странах Европы усилится воздействие мирового экономического кризиса, который приведёт их к серьёзной экономической рецессии, соответственно, странам постсоветского пространства вряд ли стоит ожидать значительных финансовых вливаний со стороны западных партнёров.

— Коллективный Запад — это преимущественно высокоразвитые страны, но сегодня, благодаря вводимым против России санкциям, их внутренняя экономическая ситуация серьёзно пошатнулась. Объективная оценка показывает, что инфляция, которая у них выросла на 10-15%, чего не было много лет, — результат непродуманной санкционной политики, приведшей к тому, что сейчас эти санкции дают обратный эффект. Поэтому сейчас Европе предстоят очень сложные времена. И это, на мой взгляд, станет поводом пересмотреть санкции, учитывая, что они актуализируют многие общественно-политические вопросы как в каждой из стран, так и в ЕС в целом. Сейчас их ждут осенние выборы в законодательные органы власти, и я думаю, что экономическая составляющая, которая оставляет желать лучшего, сильно повлияет и на их подход к глобальным проблемам, и на осознание того, что введение санкций не приводит к тем результатам, которые они предусматривали, — поделился мнением Б. Курамаев.

Он обратил внимание, что введение санкций Западом давно показало свою неэффективность, о чём может свидетельствовать пример Ирана.

— Эта страна больше 70 лет живет «в изоляции», но тем не менее она развивается и является в Азии одним из региональных лидеров. Сейчас этот опыт пытаются использовать против России — за 6 месяцев введено применено 11 тыс. санкций, но мы видим, что они особого влияния не имели и не будут иметь, поскольку это самодостаточная страна, которая может сама себя всем обеспечить. Поэтому, я думаю, Запад должен пойти на дипломатический диалог, перестать использовать методы запугивания, которые не работают. А такие методы, как санкции, ни к чему хорошему не приведут, они принесут только негативные последствия для самих западных стран, — отметил эксперт.

В этой связи странам постсоветского пространства было бы разумно выработать консолидированную позицию против реализуемого Западом экстерриториального санкционного курса, а также сосредоточить усилия на совместной работе в рамках ЕАЭС и СНГ по повышению устойчивости национальных экономик к кризисным явлениям и изменениям геополитической ситуации.

— Что касается Кыргызстана, то западные страны могут нам предложить лишь какие-то кредиты по линии ВБ и МВФ. Но сейчас наш Президент поставил перед Кабинетом министров задачу уменьшить их получение, а развиваться за счёт внутреннего потенциала, внутренних инвесторов и тех, кто имеет реальный интерес к нашей экономике, прежде всего, партнёров по интеграционным объединениям. Сейчас делается всё для того, чтобы поднять инвестиционный климат на достойный уровень. В этой связи наше руководство делает всё возможное, чтобы не зависеть от кредитов, которые нам не просто предлагают, а скорее навязывают международные финансовые институты, потому что, как показал 30-летний опыт, эффективность большинства из них практически равна нулю. Поэтому сейчас нам необходимо использовать те возможности, которые пойдут на пользу нашей экономике, а не менять свои интересы на неосязаемые блага, — подчеркнул Б. Курамаев.

Говоря о плюсах вступления Кыргызстана в ЕАЭС, он подчеркнул, что самым большим из них было то, что этот шаг позволил обеспечить интересы граждан республики, работающих в России, что в итоге благоприятно влияет на социально-экономическую ситуацию в стране.

— Наши граждане экономически поддерживают нашу республику, ежегодно переводя на родину свыше $2,5 млрд. Это не просто серьёзная поддержка, особенно в условиях экономической нестабильности, это те самые инвестиции, благодаря которым экономическая ситуация в республике более или менее устойчива. Нельзя сказать, что она находится на высоком уровне, но без этой поддержки нам было бы очень тяжело. И всё это мы имеем благодаря тому, что находимся в рамках евразийского экономического пространства, — подчеркнул спикер.

Вместе с тем он указал и на определённые недочёты в этой сфере, которым необходимо уделить максимальное внимание. Так, в Договоре о ЕАЭС есть раздел, посвящённый свободе перемещения трудовых ресурсов.

— Один из пунктов документа говорит о том, что граждане всех стран ЕАЭС имеют равные права, то есть наши граждане, например, в России должны иметь такие же права и льготы, что и россияне, конечно, если они находятся там легально. Даже получать материнский капитал. Единственное, они не могут голосовать, то есть по сути это ВНЖ. К сожалению, этот пункт сейчас практически не работает. А учитывая, что у нас там официально больше миллиона граждан, то этот вопрос сейчас очень актуален, — добавил Б. Курамаев.

В свою очередь заведующий кафедрой финансов и финансового контроля КЭУ Гурас Жапаров подчеркнул, в рамках ЕАЭС Казахстан занимает выгодную для себя позицию. Она объяснима с точки зрения геоэкономических процессов. Казахская сторона создаёт барьеры с единственной целью — перенаправить к себе товарные потоки из Китая, которые традиционно проходят через Кыргызстан.

— Решением данного вопроса должны заниматься не только наши отраслевые министерства, но и нашим представителям министров в ЕЭК также стоит занимать активную, чёткую и принципиальную позицию — работать в интересах общего рынка, но и не забывать про свои, — поделился мнением эксперт.

Он подчеркнул, что поддерживает участие Кыргызстана в ЕАЭС, потому что «основными партнёрами для нас являются Россия и Казахстан».

— Но не стоит забывать и про Китай, с ним тоже надо работать. Нужно прорабатывать сопряжение интересов ШОС и ЕАЭС, — отметил Г. Жапаров.

Спикер озвучил и ряд недоработок в денежно-кредитной и финансовой политике евразийского объединения. Он напомнил, что ещё в 2018 году господин Глазьев инициировал проект по цифровому рублю, председателем Кабинета министров КР говорилось о необходимости создания цифрового сома.

— Но воз, как говорится, и ныне там. Между тем сегодня — это один из ключевых компонентов интеграции, учитывая, что Россия, а она, как мы все знаем, наш основной партнёр, сегодня отключена от международных финансовых расчётов, включая SWIFT, в связи с чем на текущий момент движение капиталов между Россией и остальным миром затруднено. Поэтому нам надо в срочном порядке сформировать единый денежный рынок в ЕАЭС, — отметил эксперт.

Финансист также обратил внимание на неповоротливость и малую эффективность деятельности институтов развития — как кыргызских, так и евразийских.

— В 2012 году создан Банк развития Кыргызстана, я не знаю точно, чем он занимается, но мне кажется, что он предоставляет те же услуги, что и любой другой коммерческий банк, то есть они ничего не делают для повышения потенциала инвестиционного характера — предоставления дешевых кредитов, долгих денег и т. д. Аналогичная ситуация и с Российско-Кыргызским фондом развития. Я проанализировал ставки его и ведущих российских банков и выяснил, что банковские ставки в РФ, причём по потребительским кредитам, дешевле, чем ставки в РКФР, то есть фонд почему-то предлагает нашей республике довольно дорогие по международным меркам кредиты. Не совсем понятна и работа Евразийского банка развития. Единственный проект на сумму около 20 млн. сомов, на который подана заявка со стороны Кыргызстана, до сих пор находится в неопределённом состоянии. Никакие инфраструктурные или другие крупные проекты нашей страны ЕАБР не финансирует, то есть никакой деятельности не ведёт. При этом у них есть офис в Бишкеке, но я не знаю, чем он занимается, — отметил Г. Жапаров.

Прокомментировал ситуацию завотделом по ЕАЭС администрации Президента Эльдар Алишеров. Он поддержал мысль о том, что ЕАБР финансирует очень мало проектов, пояснив, что Евразийский банк развития состоит из двух структур — Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕАФСР) и непосредственно банка развития.

— По ЕАФСР у нас есть трёхлетняя программа на $50 млн., она реализовывается. Что касается финансирования коммерческих проектов, у нас действительно был только один проект по дороге. Поэтому на недавнем заседании Межправительственного совета ЕАЭС этот вопрос поднят председателем нашего Кабинета министров Акылбеком Жапаровым. На встрече присутствовал и глава ЕАБР. В итоге достигнута договорённость, что банк станет уделять больше внимания странам с малой экономикой, то есть пересматривать подходы финансирования проектов для Кыргызстана и Армении. Сейчас это на самом деле очень тяжёлые и дорогие деньги, — пояснил чиновник.

По его словам, ведётся работа и по цифровым валютам.

— Недавно выдвинута инициатива по валютному рынку, исходя из той ситуации, которая сейчас сложилась в РФ. У нас уже есть дорожная карта, которую все страны договорились реализовывать, прежде всего, по использованию платёжных систем друг друга, а также российской системы передачи денег, которая является альтернативой SWIFT. Сейчас наши центральные банки её дорабатывают. И основное направление — это торги валют. На московской бирже кыргызский сом уже торгуется. В этом направлении работа идёт, но вы правильно сказали, что сегодня нам нужен прорыв, — добавил Э. Алишеров.

В свою очередь председатель правления ОАО «Дордой Страхование» Бакай Акматов обратил внимание на недостаток правовых и финансовых инструментов для раскрытия потенциала налаживания совместных производств.

— Процессы интеграции сильно сказываются на взаимодействии бизнес-структур, в частности, кыргызских и российских. К нам часто обращаются российские предприниматели на предмет налаживания деловых связей, в том числе в сфере налаживания совместных производств. Но мы сталкиваемся с отсутствием инструментов взаимодействия, которые позволили бы нам их наладить. Я приведу частный пример. Факторинг — финансирование поставок. Есть много заинтересованных российских бизнес-структур, которые хотели бы с нами работать, но у нас нет правовых и финансовых инструментов для раскрытия нашего потенциала. Часто бывает, что предприниматели с обеих сторон сами придумывают новые механизмы и модели взаимодействия в обход существующих. Это говорит о том, что развитие частных субъектов идёт впереди интеграционных процессов, которые оговариваются на высшем уровне, — отметил финансист.

В этой связи он призвал структуры, принимающие решения, обратить внимание на этот фактор и совместно с частным сектором проработать необходимые инструменты.

— Например, цифровые модели взаимодействия очень эффективны и работоспособны. Мы в деятельности своей компании их часто используем, и я заверяю, что они оптимизируют многие процессы. Что касается развития интеграционных процессов в целом, то, на мой взгляд, стороны являются заложниками статуса кво, который сложился в каждой из стран. Поэтому, возможно, необходимо выдвинуть инициативы, которые позволили бы оценить действующие инструменты, проанализировать их с другой стороны и систематизировать, что даст новый импульс интеграции, — добавил Б. Акматов.

На необходимость сопряжения интеграционных объединений, в которых участвует Кыргызстан, обратил внимание общественный деятель Токон Мамытов, подчеркнув, что происходящие в мире глобальные процессы затронут весь мир и особенно Центральную Азию.

— Уникальность Центральной Азии заключается в том, что с одной стороны у нас великий Китай, с другой стороны Индия, а вершина этого треугольника — Россия с огромной территорией и колоссальными ресурсами. Наш регион находится на пересечении трёх вершин этого треугольника. Мы должны быть готовы к изменениям и в военно-политическом, и в экономическом, и в социальном плане, — отметил эксперт.

По его словам, этот факт ставит перед странами нашего региона необходимость принимать важные решения и выработать свою концепцию, которая не должна идти вразрез концепциям ЕАЭС и ШОС.

— Три концепции ЦА, ЕАЭС и ШОС должны быть сопряжены. Судьба малых стран в этих глобальных процессах будет очень тяжёлой, и они смогут сохраниться только в объединениях и альянсах. Поэтому этот треугольник — ориентир для правительства Кыргызстана, — добавил Т. Мамытов.

Поддержал эту мысль и президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа», эксперт по вопросам безопасности Юрий Погиба.

— Мир находится накануне глобальных перемен. Сейчас существуют около 50 очагов, потенциально опасных с точки зрения возникновения конфликтов, и 80% из них связаны с борьбой за ресурсы. В этой связи возможна де

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