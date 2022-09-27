Перенимая опыт Японии

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии Маэда Сигеки по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.
Они обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, реализацию проекта «Одно село — один продукт» в областях и взаимодействие в сферах IT и горнорудной отрасли.
Маэда Сигеки поблагодарил кыргызскую сторону за плодотворную совместную работу и выразил приверженность дальнейшей поддержке республики в её развитии.
Посол отметил, что наш мёд, экспортируемый в Страну восходящего солнца, вышел на лидирующие позиции по объёму поставок, растёт его популярность. Он также упомянул, что Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) организует семинары для IT-бизнеса, которые пройдут с 25 октября по 3 ноября в Токио, Осаке, Фукуоке и Нагое. Запланированы также серии встреч и семинаров между экспертами IT-индустрии.
В свою очередь Акылбек Жапаров отметил важность эффективной реализации проекта «Одно село — один продукт» в регионах с привлечением специалистов из Японии и увеличения объёмов экспорта кыргызской продукции. Он также выразил заинтересованность в наращивании сотрудничества с японскими IT-компаниями и открытии их представительств в республике.
Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению и углублению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Дата публикации: 19:54, 27-09-2022
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