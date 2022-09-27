Перенимая опыт Японии

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии Маэда Сигеки по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Они обсудили двустороннее сотрудничество. В частности, реализацию проекта «Одно село — один продукт» в областях и взаимодействие в сферах IT и горнорудной отрасли.

Маэда Сигеки поблагодарил кыргызскую сторону за плодотворную совместную работу и выразил приверженность дальнейшей поддержке республики в её развитии.

Посол отметил, что наш мёд, экспортируемый в Страну восходящего солнца, вышел на лидирующие позиции по объёму поставок, растёт его популярность. Он также упомянул, что Японская организация по развитию внешней торговли (JETRO) организует семинары для IT-бизнеса, которые пройдут с 25 октября по 3 ноября в Токио, Осаке, Фукуоке и Нагое. Запланированы также серии встреч и семинаров между экспертами IT-индустрии.

В свою очередь Акылбек Жапаров отметил важность эффективной реализации проекта «Одно село — один продукт» в регионах с привлечением специалистов из Японии и увеличения объёмов экспорта кыргызской продукции. Он также выразил заинтересованность в наращивании сотрудничества с японскими IT-компаниями и открытии их представительств в республике.

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению и углублению двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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