Трансформация экономики

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с главой Постоянного представительства Азиатского банка развития в Кыргызстане Канокпан Лао-Арайа.

Глава Кабмина отметил, что организация является стратегическим партнёром, оказывающим значимую поддержку нашей стране во всех ключевых областях развития. «Кыргызстан заинтересован в трансформации экономики в диверсифицированную и конкурентоспособную, способную создавать рабочие места, интегрироваться в региональные и глобальные производственно-сбыточные цепочки», — сказал он.

В свою очередь Канокпан Лао-Арайа рассказала о предстоящем в октябре визите совета директоров АБР в Кыргызстан и важности обсуждения новой стратегии партнёрства на 2023-2027 годы.

Председатель Кабинета министров подчеркнул приоритетные направления развития республики, в числе которых проекты по возобновляемым источникам энергии и изменению климата.

Они также обсудили разработку новой стратегии партнёрства, продвижения текущих проектов финансового учреждения в стране и дальнейшее укрепление сотрудничества.

Автор: -