Трансформация экономики

ISSN 1694-5492
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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с главой Постоянного представительства Азиатского банка развития в Кыргызстане Канокпан Лао-Арайа.
Глава Кабмина отметил, что организация является стратегическим партнёром, оказывающим значимую поддержку нашей стране во всех ключевых областях развития. «Кыргызстан заинтересован в трансформации экономики в диверсифицированную и конкурентоспособную, способную создавать рабочие места, интегрироваться в региональные и глобальные производственно-сбыточные цепочки», — сказал он.
В свою очередь Канокпан Лао-Арайа рассказала о предстоящем в октябре визите совета директоров АБР в Кыргызстан и важности обсуждения новой стратегии партнёрства на 2023-2027 годы.
Председатель Кабинета министров подчеркнул приоритетные направления развития республики, в числе которых проекты по возобновляемым источникам энергии и изменению климата.
Они также обсудили разработку новой стратегии партнёрства, продвижения текущих проектов финансового учреждения в стране и дальнейшее укрепление сотрудничества.
Дата публикации: 19:53, 27-09-2022
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