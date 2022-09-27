Государство восстановит разрушенное

Состоялось заседание Эвакуационной комиссии под председательством заместителя председателя Кабинета министров Эдиля Байсалова.

Представители государственных органов сообщили, что из-за боевых действий на кыргызско-таджикской границе количество вынужденно перемещённых лиц составляет около 137 тыс. человек. Большая их часть размещена в Баткенской области, остальные — в Ошской, Джалал-Абадской, Чуйской и Иссык-Кульской областях, а также в Бишкеке.

«Работа всей системы государственного управления, а также военного командования направлена на обеспечение безопасного возвращения в ближайшие дни всех эвакуированных лиц на места постоянного проживания. Восстановление разрушенных домов и имущества произойдёт полностью за счёт государства. Этим занимается специально созданная комиссия. Всё это время вынужденно перемещённые лица должны обеспечиваться полной поддержкой со стороны государства: питанием, предметами первой необходимости и прочим в соответствии с установкой руководства страны», — заявил Эдиль Байсалов.

По итогам заседания Эвакуационной комиссии даны поручения по дополнению и уточнению нормативно-правовых актов, которые в настоящее время мешают оперативному решению вопросов. Председатель Эвакуационной комиссии поставил задачу установить определённые критерии получения помощи в ускоренном порядке временно перемещённым лицам.

Сформирована специальная рабочая комиссия при администрации Президента, которая сможет заниматься координацией межведомственной работы. Основная ответственность возложена на соответствующие региональные органы власти.

Эдиль Байсалов отметил, что в последнее время звучат провокационные высказывания, пытающиеся в эти трудные дни внести рознь и подорвать доверие к работе органов власти. «Хотел бы обратить внимание, что сейчас не время для пустой критики и саморекламы. Необходима консолидация государства и народа, не зря в народе говорят: «Єздєн чыккан жат жаман». В режиме чрезвычайной ситуации люди, допускающие необоснованные публичные высказывания, имея преднамеренную цель подорвать народное единство, доверие населения и исказить суть действий государственных органов власти и усилий общества, будут нести усиленную ответственность перед законом. Сейчас самая главная цель — укрепление нашего государства по всем направлениям», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

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