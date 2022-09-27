Престиж учителя — забота государства

В Бишкеке в школах №40 и №6 прошло открытие построенных дополнительных корпусов. Мероприятия посетил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

«Ранее Президент Кыргызстана поставил задачу по строительству 15 общеобразовательных школ и одного детского сада в Бишкеке до осени. Задача выполнена. На эти цели из государственного бюджета выделено 2,5 млрд. сомов, мэрия столицы направила 500 млн. сомов. С 1 сентября мы начали открывать новые школы и принимать учеников. Раньше никто не верил, что можно построить учебное заведение за 3-4 месяца, строители воплотили наши планы в реальность», — сказал Акылбек Жапаров.

По его словам, руководство страны приложит все усилия для развития и улучшения процесса обучения в школах. «В 2022 году заработную плату учителей повысили на порядок. Вместе с тем последовательная работа по стимулированию труда учителей продолжится и в будущем. Наши дети должны расти образованными и здоровыми, успешно конкурировать со своими сверстниками из других государств. Повышение престижа и статуса учителя в обществе является одной из важнейших задач государства», — подчеркнул председатель Кабинета министров.

Помимо этого, Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства женского борцовского зала на базе спортивного комплекса «Жаштык».

Возведение объекта начато за счёт республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» 29 апреля этого года. На данный момент готовность объекта составляет 94%.

Наша справка: В столичной средней школе № 40 построен дополнительный учебный корпус площадью 4 137 м2. Новое трехэтажное здание рассчитано на 500 ученических мест, предусмотрено 18 учебных классов, спортивный и актовый залы. Кроме того, на территории школы построены спортивные площадки для занятия футболом, волейболом, баскетболом, воркаутом. Участок озеленён и благоустроен.

На территории авторского учебно-воспитательного комплекса №6 возведена пристройка со спортивным и актовым залами общей площадью 2 040 м2. Здание рассчитано на 600 дополнительных ученических мест.

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