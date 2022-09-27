Московские встречи

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев посетил с рабочим визитом Москву.

Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Экономического совета СНГ. Там обсуждались темы экономического сотрудничества в формате СНГ. Представитель Кыргызстана в своём выступлении уделил особое внимание вопросу создания благоприятных условий пребывания граждан, которые трудятся в странах Содружества, включая упрощённую процедуру регистрации.

Первый зампред Кабмина информировал участников заседания о ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской государственной границе. «21 декабря 1991 года в Алма-Ате главы 11 независимых государств приняли Алма-Атинскую декларацию «О создании Содружества Независимых Государств. В документе зафиксировано, что независимые государства признают и уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. К сожалению, таджикская сторона, за 2021 и 2022 годы второй раз нарушив все ранее достигнутые договорённости, атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру госграницы. В результате этих событий в прошлом году погибли 36 граждан Кыргызстана, а в этом году 59. Более 140 тыс. мирных жителей эвакуировано из приграничных населённых пунктов, среди них женщины, дети и пожилые люди. Восстановленные в прошлом году, повторно разрушены дома, административные здания, школы, погранзаставы. По данным Спецкомиссии по оценке нанесённого ущерба, на 20 сентября 2022 года разрушены 364 жилых дома, 168 хозяйственных объектов, 10 школ, семь детских садов», — отметил Адылбек Касымалиев. Он добавил, что теперь наша республика направляет финансовые ресурсы на восстановление разрушенных объектов, хотя они могли использоваться для развития экономики, создания рабочих мест.

В завершение своего выступления первый заместитель главы Кабмина рассказал о стратегических планах нашей страны. «Перед Кыргызстаном стоят задачи по реализации таких первоочередных проектов, как строительство Камбар-Атинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Уделяется большое внимание развитию цифровизации государственных услуг и экономики в целом, оптимизации производственных процессов и развитию технологии 5G по всей стране. Ведётся работа по запуску с 1 января 2023 года золотого и цифрового сома. Планируются открытие университета IT-технологий и создание IT-городка. Утверждена Концепция развития креативной экономики в Кыргызстане на 2022-2026 годы, целью которой является увеличение вклада креативной индустрии в экономику страны посредством формирования комплексной государственной политики», — сказал Адылбек Касымалиев.

Помимо этого, под председательством представителя Кабинета министров Кыргызстана состоялось очередное заседание Совета ЕЭК. Повестка состояла из 60 вопросов, в частности заслушаны доклады о состоянии взаимной торговли между государствами — членами ЕАЭС в 2021 году и о совместных проектах по импортозамещению.

В Москве Адылбек Касымалиев провёл встречу с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Особое внимание собеседники уделили дальнейшему взаимодействию в области таможенного администрирования, обсудили техническое оснащение контрольно-пропускных пунктов и планируемое строительство девяти школ на территории Кыргызстана за счёт средств России.

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