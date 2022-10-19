Новая школа ждёт учеников

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров посетил церемонию открытия нового корпуса школы-гимназии №78 в жилом массиве «Колмо».

В своей речи он отметил, что по статистике население столицы, Сокулукского и Аламединского районов в 2005 году превысило 1,1 млн. человек. Наблюдается нехватка школ. Поэтому решено построить 16 общеобразовательных учреждений в 2022 году. «Стоит отметить, что раньше в большинстве случаев на их возведение выделялось порядка 5-6 млн. сомов, закладывались капсулы, а само строительство превращалось в долгострой. За 30 лет всего создано 28 школ, в этом году мы возвели уже 16», — отметил глава Кабмина.

Школа-гимназия №78 города рассчитана на 1564 учащихся. В ней есть конференц-зал, библиотека, спортивный зал, футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки.

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