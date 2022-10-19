Субботник — праздник чистоты

По сложившейся доброй традиции сотрудники городских организаций здравоохранения,все, кто не занят основной работой, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил дружно провели уборку закреплённых участков.

Больницы всегда находят время, чтобы поддерживать территорию в порядке и чистоте.

Напомним, что масштабный субботник проходит в рамках общенациональной кампании «Таза мурас» на всей территории страны.

Дорогие горожане! Забота об экологии, чистоте и комфорте начинается с каждого из нас! Проявите гражданскую активность — не оставайтесь в стороне!

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