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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Субботник — праздник чистоты


По сложившейся доброй традиции сотрудники городских организаций здравоохранения,все, кто не занят основной работой, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил дружно провели уборку закреплённых участков.

 

Больницы всегда находят время, чтобы поддерживать территорию в порядке и чистоте.

 

Напомним, что масштабный субботник проходит в рамках общенациональной кампании «Таза мурас» на всей территории страны.

 

Дорогие горожане! Забота об экологии, чистоте и комфорте начинается с каждого из нас! Проявите гражданскую активность — не оставайтесь в стороне!

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Дата публикации: 14:59, 19-10-2022

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