Если вы такие умные — вот вам деньги

Российско-Кыргызский фонд развития продолжает финансирование проектов малого исреднего бизнеса и реализацию программ Кабинета министров по восстановлению экономики страны.

Благодаря предпринятым мерам развитие легпрома идёт бурными темпами — за восемь месяцев 2022 года объёмы производства увеличились на 30%, а экспорт продукции в Россию и другие страны ЕАЭС — с $55 миллионов до $125 миллионов. «Эти цифры говорят о том, что Кыргызстан является востребованной страной. Во многом таких показателей удаётся достичь благодаря активности бизнеса», — подчеркнул председатель правления РКФР Артём Новиков.

В начале 2022 года фонд выделил $400 тысяч ОсОО «Мануфактура Амина». Компания производит брендированную одежду и экспортирует её в РФ постоянным оптовым покупателям. На средства фонда она закупила швейное оборудование для своего нового цеха в Бишкеке, причём часть — у местных производителей. В настоящее время цех работает беспрерывно, ежедневный выход готовой продукции —

2-2,5 тысячи единиц.

Фонд выделил $200 тысяч индивидуальному предпринимателю Альбине Актасовой, производящей трикотажные изделия. За счёт этого она приобрела и отремонтировала помещение на 50 работников. Цех выпускает тысячу единиц продукции в день, которая экспортируется в РФ и страны ЦА.

РКФР также поддержал индивидуального предпринимателя Нургуль Назарбекову. На кредитные средства она построила трёхэтажное здание, приобрела действующий швейный цех в селе Маевка и запустила линию по производству женской одежды. Основные покупатели у неё из Казахстана, Узбекистана и России, часть продукции реализуется на месте.

«Эти предприятия запустились недавно, быстро встали на ноги и показали эффективность в работе, — отметил Артём Новиков. — В целом, программы Фонда по поддержке малого и среднего бизнеса востребованы и позволяют воплощать идеи с нуля до готовых производственных комплексов. Мы намерены участвовать в их дальнейшем развитии и выделять на это большие суммы».

Фонд поддерживает бизнес с 2016 года, а с сентября 2022-го — на новых, максимально выгодных для заёмщиков условиях. За это время по линии малого и среднего бизнеса одобрено и начато финансирование через коммерческие банки 3,1 тысячи проектов. Из них в швейной отрасли 130 проектов на $35 миллионов.

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