Приоритетный проект

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров совершил рабочий выезд на Бишкекский санитарный полигон.



Градоначальник назвал приоритетом своей работы строительство мусороперерабатывающего завода. Сейчас на свалке лежат 11 млн. кубометров мусора, который продолжает гореть. 22 млн. евро, выделенные Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для решения проблем полигона, использовались неэффективно прежними властями. Сейчас от этой суммы остались 6,2 млн. евро, которые направят на гидроизоляцию, трубопровод для выкачки метана и захоронение отходов.

В ближайшее время мэрия объявит новый тендер на строительство мусороперерабатывающего завода.

Территорию полигона огородят, также установят видеокамеры, чтобы отследить количество завозимого мусора. Затем совместно с Академией наук осуществят рекультивацию на площади 40 га.

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