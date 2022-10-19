Приоритетный проект

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров совершил рабочий выезд на Бишкекский санитарный полигон.
Градоначальник назвал приоритетом своей работы строительство мусороперерабатывающего завода. Сейчас на свалке лежат 11 млн. кубометров мусора, который продолжает гореть. 22 млн. евро, выделенные Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для решения проблем полигона, использовались неэффективно прежними властями. Сейчас от этой суммы остались 6,2 млн. евро, которые направят на гидроизоляцию, трубопровод для выкачки метана и захоронение отходов.
В ближайшее время мэрия объявит новый тендер на строительство мусороперерабатывающего завода.
Территорию полигона огородят, также установят видеокамеры, чтобы отследить количество завозимого мусора. Затем совместно с Академией наук осуществят рекультивацию на площади 40 га.
Дата публикации: 15:54, 19-10-2022
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