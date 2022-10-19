Человек жив, пока его помнят

На Ала-Арчинском кладбище группа депутатов во главе с торага Жогорку КенешаНурланбеком Шакиевым приняла участие в церемонии открытия памятника известному общественному деятелю Усону Сыдыкову.

Также на мероприятии присутствовали члены Кабинета министров во главе с председателем Акылбеком Жапаровым, соратники, коллеги и близкие родственники Усона Сыдыкова.

Нурланбек Шакиев рассказал о жизненном и трудовом пути Усона Сыдыкова и отметил, что история его жизни является примером для современников и будущих поколений кыргызстанцев. «Как говорил великий писатель Аалы Токомбаев: «Человек жив, пока помнят о его делах». Так и светлая память об Усоне Сыдыкове никогда не будет забыта. Им реализовано много проектов и инициатив в Базар-Коргонском, Лейлекском, Кара-Суйском районах, которыми он руководил. В целом половину своей жизни он посвятил развитию регионов. Своим неустанным трудом У. Сыдыков внёс большой вклад в становление независимого Кыргызстана. Такие выдающиеся личности, как У. Сыдыков, всегда достойны чествования», — сказал торага.

Напомним, государственный и общественный деятель Усон Сыдыков умер в прошлом году в возрасте 78 лет и похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

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