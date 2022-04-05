Его имя вписано в историю

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов принял участие в торжественном мероприятии по случаю 90-летия Тологона Касымбекова. В своей речи он отметил, что великий писатель и исторический романист Тологон Касымбеков оставил неизгладимый след в истории литературы,культуры и искусства кыргызского народа, создав гениальные исторические произведения во второй половине XX века, несмотря на давлениесоветской идеологии.»Благодаря своим творческим способностям и острому перу великий писатель смог чётко и точно описать трудовой путь великих кыргызстанцев. Он умело использовал оригинальные кыргызские слова», — сказал С. Касмамбетов, добавив, что Тологон Касымбековвнёс новшества в исторический жанр кыргызской литературы, чем заслужил почётное звание писателя-патриота.

Рассказы и романы писателя вызывали большой резонанс и бурную дискуссию в обществе. Его исторический роман «Сломанный меч» стал предметоммногих научных, исторических и публицистических исследований. Как напомнил Суйунбек Касмамбетов, помимо писательской карьеры, Тологон Касымбековбыл депутатом Жогорку Кенеша с 1990-го по 1994 год, председателем Международной комиссии по языку, культуре и образованию и председателемСоюза писателей Кыргызской Республики. «Его высоко оценили публика и писатели как выдающегося прозаика и общественного деятеля. В его произведенияхна богатом кыргызском языке представлены важные события, составляющие ядро кыргызской литературы, культуры, искусства, истории и науки», — сказал госсекретарь.В заключение он отметил, что шедевры Тологона Касымбекова станут классикой со своим смыслом, содержанием, актуальностью и продолжат жить вечно в нашем обществе.»Яркий образ нашего великого писателя, его творчество — для народа, его имя вписано в историю нашей страны золотыми буквами!» — заключил Суйунбек Касмамбетов.