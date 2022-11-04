…и памятная запись почётного гостя

Завершился рабочий визит Президента Садыра Жапарова в Объединённые АрабскиеЭмираты. Под его занавес он посетил мавзолей шейха Заеда и мечеть шейха Заеда в городе Абу-Даби.

Глава государства осмотрел мавзолей, отдав дань уважения основателю и первому Президенту ОАЭ шейху Заеду бин Султану Аль Нахайяну.

Далее Садыр Жапаров посетил мечеть, названную в честь шейха Заеда бин Султан Аль Нахайяна, который похоронен рядом с ней в мавзолее.

После завершения осмотра мечети глава государства оставил памятную запись в книге почётных гостей.

Напомним, что во время визита Президент Садыр Жапаров встретился с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном, обсудив перспективы развивающегося сотрудничества между странами, вопросы активизации взаимодействия в торгово-экономической, образовательно-гуманитарной, инвестиционной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи подписан ряд двусторонних документов, в том числе учреждена Совместная холдинговая компания с уставным фондом в $100 млн., нацеленная на реализацию крупных коммерческих проектов развития на сумму до $1 млрд. 200 млн. Глава государства также посетил мемориальный комплекс Wahat Al Karama, где возложил венок в знак почтения памяти героев, погибших во имя своей страны.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: -