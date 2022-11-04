Растёт товарооборот

Председатель Кабинета министров — руководитель администрации ПрезидентаКыргызстана Акылбек Жапаров и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провели встречу во время работы межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Акылбек Жапаров отметил, что наша страна заинтересована в наращивании торгово-экономических отношений с РФ, привлечении инвестиций, увеличении двустороннего товарооборота. «За январь-август текущего года взаимная торговля двух стран превысила $ 2 млрд. Показатели в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 42%. При этом экспорт в Россию вырос практически в два раза», — сказал председатель Кабмина. Он напомнил, что в октябре этого года проведён крупный кыргызско-российский инвестиционный форум, где подписаны инвестиционные проекты на общую сумму порядка $ 500 млн. Особое внимание Акылбек Жпаров уделил реализации крупного совместного проекта по строительству общеобразовательных школ в девяти населённых пунктах республики с обучением на русском языке. Он также обратил внимание на необходимость принятия совместных мер, в том числе в рамках ЕАЭС, для создания максимально комфортных условий для пребывания отечественных мигрантов в Российской Федерации.

По итогам межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству подписаны следующие документы:

1. Межправительственная Программа экономического сотрудничества на 2022-2026 годы;

2. Соглашение между Кабинетом министров Кыргызстана и правительством РФ об условиях деятельности общеобразовательной организации.

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