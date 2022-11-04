Усовершенствование системы госуправления

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с ректорамигосударственных академий стран Центральной Азии и Азербайджана, представителями Фонда имени Ханнса Зайделя.

Они обсудили вопросы совершенствования государственного управления и государственной службы в современном мире, образования для госслужащих, формирования электронного правительства, разработки новых концепций и стандартов в центральных и местных органах власти. Также затронули опыт Кыргызстана в рамках новой структуры исполнительной ветви власти и механизмы реализации госпрограмм.

Отметим, что встреча организована в рамках празднования 30-летия Академии государственного управления при Президенте имени Жусупа Абдрахманова и 20-летия проектной деятельности Фонда Ханнса Зайделя в Кыргызстане.

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