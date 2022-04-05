Сохраним великий и могучий…

В Бишкеке состоялся Форум директоров школ с русским языком обучения, организованный посольством России в Кыргызстане, представительством Россотрудничества совместно с Министерством образования и науки КР. В его работе участвовали 260 директоров школ с русским языком обучения из всех областей страны. Прибыла большая делегация из России, в том числе директора российских школ (Москва, Курск, Пенза), специалисты в области методики преподавания русского языка и литературы, представители издательств («Просвещение», «Русский язык. Курсы», «Союз художников») и общественных организаций «Русская гуманитарная миссия», фонда «Русский мир», Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Н. Удовиченко, заместитель руководителя Россотрудничества П. Шевцов. Отмечены нарастающая потребность общества в изучении русского языка в Кыргызстане и стремление укреплять российско-кыргызское взаимодействие в образовательной сфере. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что принимается ряд мер по поддержке русского языка в Кыргызстане. Так, в текущем году запланирована поставка 25 тысяч экземпляров российской учебной и учебно-методической литературы. Квота на обучение в вузах России для граждан КР увеличится до 500 мест, причём особый акцент — на технические и педагогические специальности.«Мы постарались организовать живую дискуссию, обмен опытом между специалистами из разных областей», — отметил он. На девять школ, возводимых за счёт РФ, возлагаются большие надежды: после их сдачи в эксплуатацию и укомплектования педагогическим составом они превратятся в методический центр и постоянно действующие курсы квалификации. С докладом на тему «Проблемы, подходы и перспективы изучения русского языка в общеобразовательных организациях» выступила заместитель министра образования и науки Надира Джусупбекова, отметившая особую значимость поддержки, сохранения и укрепления позиций русского языка и образования на русском языке в школах.

В настоящее время учебный процесс в стране ведётся на четырёх языках – кыргызском, русском, узбекском и таджикском. На великом и могучем обучают около трёхсот школ. Есть как достижения, так и проблемы в этом направлении. К примеру, сегодня система образования нуждается в учителях, способных преподавать на языке Пушкина. В этой связи необходимо готовить профессиональные кадры, знающие свой предмет.

— Один из вопросов, обсуждаемых сегодня на форуме, — адресное направление выпускников в вузы России, чтобы они развивали и совершенствовали свой уровень владения русским языком. Таким образом качество преподавания улучшится. Мы также будем работать над созданием электронных учебников, чтобы наши дети могли слышать правильный и красивый русский язык там, где отсутствует русскоязычная среда.

Замминистра подчеркнула взаимодействие в повышении квалификации учителей русского языка и поблагодарила Российскую Федерацию за то, что в Кыргызстане работает гуманитарный проект по обеспечению деятельности российских учителей за рубежом, и выразила надежду, что он расширится и кыргызстанские ученики также получат возможность не только изучать язык во время урока или предмет на нём, но и ближе познакомиться с русскими историей и культурой.

— Стараемся вовлечь как можно больше учителей для повышения квалификации как в офлайн-, так и в онлайн-режимах. Главная цель — поделиться опытом работы. Качественное образование — это условие повышения человеческого капитала Кыргызстана. Если суммировать меры, принимаемые республикой для сохранения и развития русского языка, в том числе при поддержке Российской Федерации, считаю, что мы имеем хорошие перспективы для повышения уровня обучения на русском языке, — подытожила она.

Директор московской школы №830 Марина Кримова отметила, что данный форум станет основой для очень плотных отношений между образовательными учреждениями двух стран.

— Искренне считаю, что это хорошая инициатива, поскольку нужно расширять взаимоотношения, создавать совместные проекты детского и педагогического сообществ, которые пойдут только на пользу дружеским отношениям. У меня всегда пользуются уважением директора, способные совмещать различные культуры в образовательном учреждении. Сейчас большое внимание уделяется религиозным особенностям, такой опыт важен и ценен, — поделилась она. Директор основной общеобразовательной школы №134 города Кара-Суу Ошской области Эркенай Касенова, в которой обучаются 747 учеников, назвала повышение уровня преподавания русского языка в школах Кыргызстана актуальной проблемой. По её словам, имеется дефицит учителей-предметников.

— Мы сотрудничаем со всеми педагогическими вузами. Однако загвоздка в том, что их выпускники стараются работать по месту проживания. К тому же наша молодёжь выбирает иные престижные сегодня специальности. Учителями становиться, к сожалению, не хотят. Причины — большая нагрузка и маленькая заработная плата.

– Нужно повышать статус учителя через всестороннюю поддержку. Сегодняшняя встреча и плодотворная работа вдохновляют нас на дальнейшие планы и действия.

Эркенай Касенова добавила, что в её учебном заведении есть и иные сложности. К примеру, школа обеспечена учебниками лишь на 78%. В ней нет спортивного и актового залов.

– Но при этом мы стараемся показывать хорошие результаты на различных соревнованиях, — заключила директор.

На пленарных заседаниях делегаты из России и Кыргызстана обсудили состояние и перспективы работы школ с русским языком обучения, направления сотрудничества, обменялись практическим опытом работы образовательных организаций. В ходе дискуссий большие эмоции у директоров вызвала информация об окладах российских коллег, получающих надбавку за классное руководство в размере 3 тысяч за одного ребёнка.

– У нас за целый класс дополнительно начисляется лишь 600 сомов. Это, конечно, ощутимая разница. Но, может, и мы однажды придём к этому. Надежда умирает последней. Все учителя, работающие за такой оклад, — настоящие патриоты, — заметили участники встречи. Также проведены работы в секционном формате по направлениям «Современное состояние и перспективы развития русского языка в общеобразовательных организациях Российской Федерации» и «Особенности преподавания русского языка и литературы в школах России». Они включали анализ круга вопросов, входящих в тематику, мастер-классы для директоров учебных заведений Кыргызстана от методистов — докторов и кандидатов филологических и педагогических наук, учителей высшей категории, имеющих значительный опыт проведения тренингов в странах СНГ, в том числе в государствах Центральной Азии.

В течение двух дней участники обсуждали вопросы продвижения русского языка и преподавания на нём, организации учебного процесса, обеспечения школ современными учебными пособиями, проведения летних культурно-образовательных занятий для детей из регионов республики и др. По итогам форума подписаны соглашения о сотрудничестве между четырьмя общеобразовательными организациями Кыргызстана и России, а также принята итоговая резолюция. Отметим, что цели мероприятия — создание условий для повышения качества преподавания русского языка, продвижение, поддержка, сохранение и укрепление позиций русского языка и образования на нём.